【港足專題．青訓路向4】小將為何哭了？　本地教練眼中五大難題

上一集提到足總技術總監艾拿臣談及香港足球青訓發展的種種限制，很大程度源於香港既有文化，「冰島式」青訓自然無法直接套用。在香港土生土長的教練們，則在更了解本土文化限制下，掙扎求存。 余小資的名字對球迷來說或許不算熟悉，他與張健峰是足總僅有的兩名全職本地教練，不是紅褲子出身的他，如何會成為成年代表隊的教練團之一？在香港青訓圈子執教十多年，他又有什麼體會？ 攝影：黃舒慧

雖然並非「紅褲子」，但余小資約20年前曾是愉園青年軍，景仰一隊的蔣世豪、羅繼華，卻因當時球市步入冰河期，無奈放棄踢波，轉任教練，以另一身份實現貢獻香港足球的願望。

小資sir由17、18歲時協助屋邨社工教導小朋友開始，一步步執起教鞭，如大多數香港足球教練一樣，逐步考取教練牌至亞洲足協A級教練牌照、由興趣班、區隊教到球會，跨過「不是紅褲子」的障礙、曾放棄教練工作最後仍回來，在元朗當過助教、於傑志教過青年軍後，終獲前香港青年軍教練沙維邀請，成為足總全職教練之一，去年香港隊出戰世界盃外圍賽，也看到他的身影；若賀歲盃能如期舉行，他亦是主教練之一。

成年隊資源充足、雲集香港最精英的職業球員，教練即使不是職業球員出身，只要盡心工作，球員也會以專業態度跟從或討論，青年軍卻完全是另一個世界。去年帶領香港U15出戰亞洲U16足球錦標賽外圍賽（亞錦外）的經歷，令他極其深刻，亦更體會到在香港做青訓的各種挑戰。

余小資去年以主教練身份，與張健峰合作帶領香港U15，出戰亞洲足協U16錦標賽外圍賽。（HKFA）

余小資出身自愉園青年軍，雖沒踢職業，但一直熱愛足球下，最後成為了全職教練。（黃舒慧攝）

香港U15去年由余小資及張健峰領軍參加亞錦外，儘管賽事本身不算太受注目，但有過鄭展龍一輩「黃金世代」在2013年打入決賽周，加上賽事有直播，小將們仍受球迷關注。遺憾地，即使連勝新加坡和關島，最終面對強敵朝鮮仍大比數落敗，未能晉身決賽周。

回到香港機場，大半隊球員都哭了，球迷看到的只是表面的成績和比數，余小資卻在想：「我們的青訓如何才能做得更好？」在青訓圈子十多年，他觀察到5個難解問題。

香港U15出戰亞洲足協16歲以下錦標賽外圍賽的過程：

+ 15 + 14 + 13

一：從小欠缺統一風格

香港隊在最後一戰對朝鮮，對手進攻不拖泥帶水，意識、技術、配合都高出許多。余小資回想，朝鮮在2018年一場U15賽事（FIFA Forward Development Programme EAFF U15 Tournament），與日本合演了一場水平接近成年層次的賽事，兩軍最後踢成1：1，令小資留下深刻印象，也意識到香港與日、朝兩國青訓水平差距極大。

到底差在哪裏？余小資認為，其中一點在於香港青訓「各有各做」，沒有統一風格，「朝鮮對日本賽後，我曾與日本隊教練傾談，他說球隊由集合到賽前只一起練了幾課，但踢起來卻像夾了好多年，這是因為整個國家的系統和方針都一樣，球員一落場，就知道彼此要做什麼」。

2018年的日本U15，年紀輕輕，卻踢出宛如成年水平的賽事。（EAFF）

足總早在2015至2020年的「五年計劃」大綱《力爭上遊 萬眾一心》中，在「青少年發展」一項內點出當時（2014年）情況，「教學、訓練和比賽的質素迥異，沒有一套認可的足球風格或相輔而成的教練課程大綱」，並提出「教練們應該採用全港足球課程，讓麾下球員獲得更具結構性的教導」。余小資回想，時任港隊主帥兼技術總監金判坤領導下，各代表隊梯隊會作恆常訓練，「幾年來都建立了一些事」。

現任技術總監艾拿臣也延續理念，新一個五年計劃《展望2025策略計劃》中，已為不同階段梯隊定下「香港標準訓練陣式」──U10至U12以7人制式培訓，以3-2-1陣式作賽；U14或以上踢回11人的4-3-3陣式。困難在於執行上，余小資說：「為球會設定了指引，但問題是球會不一定要跟隨。」這又引伸另一問題──缺乏一個一致的目標。

余小資認為，香港青訓目前「各有各做」，缺乏統一目標及風格。（黃舒慧攝）

二：爭勝大於培訓 沒有一致目標

「青訓」是大框架，實際做法形形式式：區隊青訓、港超球會的梯隊、足球學校、次級聯賽球會、各種興趣班和訓練計劃，教案不一、教練各施各法。然而香港社會求「即食」，不是每名投資者都願給予青訓最需要的「時間」。

上一個「五年計劃」的建議，是「應該著重球員發展多於『不惜一切代價爭勝』」，然而現實似乎相違背，余小資坦言：「香港很多人有心投資青訓，但目光未必長遠，下一步已經想拿到成績，令一班球員難有時間成長。」在他觀察中，越南、柬埔寨等國家在統籌青訓方面，或許沒有雄心壯志的計劃，有的卻是耐性和信任，「他們碰巧也是找日本教練幫忙，做一些階段性的計劃，但不會是一個月、一年後就有成果，需要更長時間」。

《展望2025策略計劃》列明，香港足球代表隊應「集中提升質素，不講求國際足協排名」，但又如何能規管球會青訓、足校？何時才能等到香港球圈團結的一天？

余小資作為足總少有的全職本地教練，除了協助成年隊，亦需擔任許多梯隊職務，從U10到U18均有份參與。（黃舒慧攝）

有些國家經濟不好，即使有場地質素也差。香港的場地不是最大問題，雖然有時要炒場，但至少能炒到，有些球隊即使有場地，出席率也好低。

三：有場地 奈何球員不練波

坊間常將香港足球發展不佳歸咎於欠缺場地，在余小資眼中卻另有問題：「有場地，球員出席率也很低。」代表隊「叫座力」高，但作為青訓基礎的區隊卻是另一番光景。小資多年前執教過屯門和葵青青年軍，「普遍一星期兩課，球員會選擇性來一課；若有三課則來兩課」。

不投入，說到底就是練波誘因不多，球員升中學後學業有壓力、也不乏選擇：「經濟較差的國家娛樂不多，球員可能覺得能投入踢波已好開心，香港則有很多選擇。」在香港能輕鬆接收全世界資訊，也令小球員們有比較，「他們知道外地球星收入高，但在香港踢到一定水平，收入也不及」，聽起來幼稚卻現實。誘因不大加上學業壓力，小將不練波，還談何職業。

教練工作繁重，雖然近期因疫情在家工作，但為未來仍有不少準備工作。（黃舒慧攝）

四：青訓水平參差 出外慘敗才醒覺

以上種種因素，引致高水平球員不足，亦衍生怪現象，余小資說：「有趣的是，最高水平的球員往往集中在幾支球隊，結果青年賽事中，來來去去只有兩三支球隊較強」。

強隊動輒大炒對手十多廿球，青年聯賽無競爭性可言，「球員平日比賽沒遇到問題，結果想在訓練中提點他們一些事，他們就不會在意」，直至赴海外作賽慘敗，才會短暫醒覺，「但過一段時間，他們又忘記了」。「塘水滾塘魚」之下，小球員難進步，許多在青年時期曾被視為「明日之星」的球員，最終亦無法在職業世界發亮。

余小資無奈笑說，球員的心態「逼唔來」，但會盡力勸說、教導球員如何分配時間，「有幾多人跟隨，我就教這班人」，同時也做好本份──按球員年齡階段，灌輸相應知識，「黃金年齡是9至12歲，若這個年齡能灌輸一些合適的東西，效果會相差很多。我們內部會做評估，有些球員即使現在不太叻，但好肯學、吸收得快，他的進步可能會比本身很叻的人更大」。

若真的喜歡踢波，想踢得更好，一定要付出時間去練波，這是很基本的，最終是否跟隨，就控制不到，有幾多人跟隨，我就教這班人。

五：社交網絡發達 如何處理吹捧與批評？

透過領香港U15出戰U16亞錦賽外圍賽，不但球員在學習，教練也在學習。過程中，余小資發現一個教練班鮮有提及，卻大大影響球員心理及表現的因素──社交網絡。

「踢完第一場（對新加坡）贏了，網民就覺得他們好叻，有機會出線，接着有人點名稱讚不同球員，球員就會『飄飄地』，第二場對關島，他們的表現不及第一場，結果出現很多負評。」球員表現下滑，小資與拍檔張健峰才開始了解社交網絡的威力，「原來球員覺得這是人生第一場大型比賽，之後看到報道，發現原來全香港球迷都在談論自己。結果明明第二場對手很弱，表現卻不佳，最深刻是去到一個位，球員開始不願射門，當時我也有點忍不住去想，到底他們想不想入波？事後才發現，其實他們給了自己很大壓力」。

張健峰與余小資成為唯二足總本地全職教練，擁有多年職業球員經驗的他，與球員分享如何面對外界評價。（HKFA）

對心智未成熟的球員來說，網上批評是利器，盲目吹捧禍害更甚，「其實這對球員很不好，尤其不是每個教練都會很著緊這方面的教育，甚至有教練為了令球員留在自己球隊，成為（吹捧的）其中一份子」。

結果在第二場結束後、最後一仗對朝鮮的「生死戰」前，小資與張峰特別觀察一番網上言論，再輔導球員，尤其踢過多年職業賽的張峰更懂得如何應付評論。球迷有評論的自由，全世界均是如此，作為球員，必需以正確心態應對，「球迷說話不用負責，說一句『那個球員是垃圾』，那位球員可能會哭一整晚，但其實不能將這些說話放在心。作為球員，做好教練的指示已足夠」。最後賽果不如意，但將帥都有所成長。

辦法總比困難多 做教練就是堅持再堅持

余小資從指導屋邨小朋友開始，一步一步成為代表隊梯隊教練、更加入成年代表隊教練團，縱使當初未能成為職業球員，今天已用另一方式一償心願，「能參加香港代表隊的工作，對很多香港教練也是夢寐以求」。

香港足球是負能量集中地，卻總有人願意留守，余小資回想香港U15戰敗後的眼淚，令他感受到球員的著緊，他對未來，還有更長遠的目標：「現在正在培育的香港U12，希望到下屆他們踢亞錦賽時，真的有能力、有決心去踢，希望有這一天能看到他們爭取出線」。