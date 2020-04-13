【體育熱話】漫畫《筋肉人》停連載抗疫　有種友情叫什麼都不做

摔角漫畫《筋肉人》作者嶋田隆司與負責作畫的中井義則，今日在集英社官方網頁宣布，與出版社編輯商討後，決定停載一個月。網上流行一句「咩都唔做就可以拯救世界」，二人認為在疫情下，有一種友情叫「什麼都不做」，留在家減低染疫機會和醫護負擔。說到友情和情義，其實二人在現實中也曾為陷入危機的「森永製菓」雪中送炭。

日本確診新型肺炎個案已突破4200宗，接近100人死亡，疫情主要集中在東京和大阪等大城市。 首相安倍晉三宣布，7個地區進入緊急狀態，為期一個月。二人也逼於無奈要在官網宣布暫停連載：「疫情持續蔓延，在4月7日頒布緊急狀態法後，我們認為漫畫工作已不能在正常狀況下運作，因此有了這個決定。由於我們是以漫畫原稿紙直接寫作和畫畫，工作室內有大量員工聚集，每周數天長時間在室內工作，無可避免在『三密』（密閉空間、密集活動、密切接觸）下進行創作。」二人補充說，團隊中不少助手都是與高齡父母居住，不希望工作伙伴因每日通勤而增加染疫的風險。

《筋肉人》的熱血故事包括友情力量、與前敵人並肩作戰和超誇張熱血絕技等情節。（網上圖片）

去年踏入40周年的《筋肉人》是一套集攪笑和熱血、以摔角比賽為主題的漫畫，故事以現代的日本為舞台，世界上仍然存在着超越人類的「超人」，並在擂台上與各式各樣的敵人戰鬥。主角是住在日本的二流「超人」——筋肉人（本名金肉卓），並擂台上與接二連三的敵人（怪獸、殘虐超人、惡魔超人、完美超人等）以生命來格鬥，漫畫的主要着眼點在於戰鬥中建立的美好友情，使故事不至於陷入單純的勸善懲惡的模式。永遠熱血的魅力，就是「金肉人」為何讓所有人着迷之處。

《筋肉人》在日本動漫多年來屹立不倒，更不時與日本代表隊Crossover，例如日本七欖隊。（網上圖片）

「什麼都不做」 用友情力量擊倒新冠病毒

網上流行一句「咩都唔做就可以拯救世界」，指在嚴峻「疫境」下，市民留在家中就可以減低染疫機會，以及醫療系統的負擔。因此，創作者「蚵仔煎」二人組也在聲明中表示：「我們的漫畫一直宣揚友情的力量，面對時下的逆境，除了思考我們可以做什麼、應該做什麼之外，緊急狀態頒布後，我們不是應該更要提倡『什麼都不做的友情』嗎？現在不只是日本，世界各地的人都避免出外減少染疫機會，率先做起這種『什麼都不做』（不出外）的行為，才是最大的友情。」

「對於一直在家享受漫畫樂趣的人很抱歉，可是，希望大家能體諒我們當下作出的判斷。」漫畫預定於5月18日重新連載，「大家用友情的力量擊倒新冠肺炎！」

《筋肉人》與贊助商森永製菓的合作關係背後，也藏着一個情與義的友情故事。（網上圖片）

嶋田隆司（中）與中井義則（左）為工作室員工和社會着想，決定暫停連載去年踏入40周年的《筋肉人》。

「蚵仔煎」有情有義 真人演繹「友情力量」

事實上，「蚵仔煎」二人組在現實生活中也很重視情義。當年《筋肉人》的漫畫初期，書中角色不時會飲用朱古力奶等森永製品，當時的森永社長也很喜歡這部漫畫。二人創作卻只得一份稿費，後來他們正為稿費苦惱時，森永製菓二話不說成為他們動畫製作的贊助商，其後品牌因毒物混入事件，形象和聲勢跌入谷底，森永難為情地問作者：「可能會牽連到你們的形象跟着下滑，但可以讓我們繼續使用金肉人的包裝嗎？」，「蚵仔煎」即二話不說：「請你們盡情使用。」這才是「超人」血盟軍的真友情力量。

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