【英超】孫興慜軍事訓練開始　入營形單隻影　球迷聽話未有送行

熱刺的韓國射手孫興慜早前獲球會放行，回到韓國完成14日隔離後，正式入營接受為期3周的軍事訓練。由於新冠肺炎影響，孫興慜早已呼籲球迷不要到軍營門口送行，球迷亦十分聽話未有到場，亞洲第一射手孤身走入軍營，情景淒涼。

孫興慜的2020年可以「勞碌」形容，2月中對阿士東維拉一戰右手骨折，熱刺領隊摩連奴曾表示，不看好這名韓國射手今季可以復出。孫興慜2月曾回到韓國接受手術，剛遇上韓國新冠肺炎爆發，返英自主隔離14日，英國疫情開始嚴重，英超在車路士的赫臣奧杜爾及阿仙奴領隊阿迪達確診後，決定停賽到疫情受控為止。

惟疫情至今未有改善，更有指英超已有準備要停擺半年之久，最終熱刺決定放行，讓本來今年夏天接受訓練的孫興慜，提早回國完成公民義務。

孫興慜2月對阿士東維拉與對手碰撞導致右手骨折。（Getty Images）

入海軍陸戰隊受訓3周

韓國政府規定，男性公民必須在28歲前服兵役，為期21個月，但運動員若能夠在奧運會贏得獎牌或者在亞運會贏得金牌的話，可獲豁免。孫興慜在國際賽一直都未能取得免兵役的資格，直到2018年雅加達亞運奪得男足金牌，得償所願。

不過，孫興慜只是得到免去長期兵役的資格，韓國規定運動員在大型運動會取得佳績，只可以免除長期的軍隊服役，但仍需要執行為期4周的軍事訓練。由於今年27歲的他是進入韓國海軍陸戰隊，訓練期不會是一般的4周，而是3個星期。

孫興慜被拍到入營。（網上圖片）

孫興慜球迷未有到場送行，亞洲第一射手隻身入營。（網上圖片）

外國傳媒周一報道，孫興慜完成14日隔離之後，已進入軍營受訓。由於新冠肺炎傳染力強，這名熱刺射手早已於網上呼籲球迷，不要到軍營門口送行，減低人傳人的機會。韓國男性名人入伍，都會吸引大量粉絲到場送別，但孫興慜入營的照片同日曝光，只見這名韓國國腳形單隻影，球迷都十分聽話未有到軍營告別「Oppa」。

Oppa軍訓會係點？（點擊睇片）

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據了解，孫興慜入營後的訓練，包括紀律教育、實彈射擊及30公里的負重步操。孫興慜進入的海軍陸戰隊的負重步操，比一般士兵的30公斤負重更要重一些。除了這些較基本的訓練外，還有生化、放射性及核子（CBRN）應對訓練。韓國軍方於YouTube上載一段短片作介紹時，更指「CBRN訓練通常是訓練營中最艱辛的部分」。由於肺炎關係，韓國軍方現二時會要求學員保持社交距離，又會定期要他們量體溫及檢查身體。

熱刺預期孫興慜會於5月底前回到英格蘭，但英超現時復賽無期，未知他會否延長留韓時間。

孫興慜復操了！（按圖放大）