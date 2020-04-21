【港超聯】南區削開支三外援提早解約　中場狄卡奧回鄉或掛靴

港超聯球會標準流浪及香港飛馬早前分別遣散外援，另一球隊冠忠南區亦步後塵，在新冠肺炎疫情下被逼削減開支。南區陣中至少3名外援已提早解約離隊，包括巴西籍中場狄卡奧。

港超聯在新冠肺炎疫情下停賽近1個月，足總早前宣布賽事最快在8月15日重開，在缺乏收入的情況下，標準流浪上月已遣散陣中外援，而香港飛馬亦跟部份球員提前解約，以及推行減薪方案。

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南區削開支 至少3名外援離隊

自2014/15球季起獲冠忠巴士贊助的南區，每季投放至少1000萬至1500萬班費，惟球隊一直未破錦標荒，合作多年的主教練鄭兆聰早前更因成績不濟而離隊。在冠忠巴士業務今季受社會運動及疫情影響下，南區主席陳文俊曾指「贊助不會斷」，球隊來季續戰成數亦高，惟贊助金額未必會維持在過往水平。

近日有報道指部份南區外援球員離隊，巴西籍中場狄卡奧昨日就在社交網站撰文，表示已結束跟南區的兩年賓主關係，並貼圖稱自己已準備離港返回家鄉。狄卡奧受訪時證實，他跟南區另外兩位外援文迪斯及迪亞高，都已跟球隊提早解約，「老闆近期在財政上大受打擊，我獲悉解約的原因是球隊要削減開支」。

狄卡奧（中）無論是效力南華、元朗或南區時期，表現都惹人讚賞。（資料圖片）

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「渴望多留一會 為南區爭冠」

現年35歲的狄卡奧，早在2012年來港效力南華兩季，一度助「少林寺」高舉港甲冠軍；他在2015年曾返回巴西落班，至2016年加盟陽光元朗，成為球隊2017至2018年球季贏得高級組銀牌冠軍的功臣之一，並於前季轉投南區。

這位防守中場對突然離隊感到失落，「球隊沒有向我透露來季方針及班底等資訊，我的合約原定在12月才到期，本計劃再踢多一會，為南區贏冠軍。不過我很明白老闆的難處，我十分尊重他們，他們是很美妙的伙伴，所以我願意接受離隊方案。」

季中加盟南區的文迪斯，跟另一外援迪亞高亦已離隊。（資料圖片／袁志浩攝）

至於來季去向，狄卡奧未有排除重返港超聯的可能性，惟他透露自己暫未獲其他香港球會接觸，「我會在巴西等待消息，看看有沒有來自香港球會的邀請，如果條件理想的話相信會再來港，否則會選擇完結我的球員生涯。」

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