【港超聯】冠忠南區來季續戰成數高　陳文俊：區議會是重要因素

全球經濟受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響持續下滑，香港各行各業同樣大受打擊，相當依賴贊助商投資的港超球隊，前景亦令人擔憂。 獲冠忠巴士贊助多年的冠忠南區，來季又會如何？

冠忠巴士在2014/15球季、南區仍在甲組角逐時，已無間斷成為球隊主贊助商，在南區升上甲組後，每季投放至少1000萬至1500萬港元班費；由2015/16球季出戰港超聯開始，每季排名都能在中上游，雖兩度打入盃賽決賽，卻未能如願贏得錦標，南區早前亦決定與合作多年的主教練鄭兆聰「分手」。



不過，受疫情衝擊，冠忠巴士旗下公司Trade Travel (Hong Kong) Limited早前解僱中港跨境轎車部全數司機，約20多人受影響。

冠忠南區早前在足總盃8強不敵大埔出局，原主教練鄭兆聰因而離任。（資料圖片／袁志浩攝）

到底冠忠來季會否繼續贊助南區足球隊？冠忠南區主席陳文俊表示：「冠忠的贊助不會斷，金額會否維持過往水平則是未知數……果斷地與鄭兆聰解約，純粹是為將來行多一步、提早做準備，既然餘下球季除了菁英盃已無什麼可爭，不如盡早為來季做準備」。陳文俊指，過往的贊助金額均足夠讓球隊（排名）維持在（聯賽榜）上半版，之後或會因應情況有所縮減，組軍亦會受影響。



談及南區的前景，陳文俊坦言是否一定續戰港超是言之過早，「要視乎社會氣氛」，另一關鍵因素是作為地區足球隊，更要視乎區議會的取態：「我們仍不知道區議會的取向，例如南區足球隊本身是由南區區議會授權予南區康樂體育促進會去舉辦，區議會、名下體育會與地區足球隊之間的授權，這方面需要釐清」。

相信冠忠南區球迷都希望，下季仍可見到這支球隊開操切燒豬的場面。（資料圖片）

新冠肺炎疫情橫行，全球多名運動員及教練染疫，按圖觀看確診的知名足球員及教練：

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