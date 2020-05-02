【行山｜陳溢晃專訪】兩段愛情由行山而起　一段婚姻因行山而逝

將人生奉獻給行山，會是怎樣的經歷？ 年過古稀的正剛旅行隊領隊陳溢晃獻身行山界超過50年，他從行山中找到愛情，但亦曾因行山而失去家庭。他在旺角經營樓上書店，在工聯會開設行山興趣班，他坦言「兩檔嘢都係搵唔到錢，最緊要自得其樂，做得心安理得」。

陳溢晃在60年代從中山來港，當年二十出頭，遊手好閒，書讀不成，工做不長，但他在山海之友旅行隊中發現行山樂趣，閒時到香港遠足泰斗李君毅的書樓幫忙，周日就協助李君毅帶隊。這段日子，陳溢晃終於找到人生目標，還有愛情。

陳溢晃憶述第一段婚姻，也不太肯定前妻要求離婚的原因。（顏銘輝攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

陳溢晃回顧他的愛情史，兩段婚姻皆從行山而來，但首段婚姻卻因行山而結束。（顏銘輝攝）

在山海之友結識前妻

陳溢晃憶述那段逝去的感情：「我那時又結識了我的前妻，她也跟山海之友行山。相識了之後，她有段時間也不用工作，我們就一起在李君毅的書樓執拾書本及做紀錄。後來，我們就結婚，婚後生活沒有改變，我們依然每個星期日跟山海之友出隊。」

「跟旅行隊行山的其中一個目的，就是認識朋友，男的找女，女的找男。那些人找到另一半之後，就會離開行山隊，因為他們的目的已經達到。當你再見到他的時候，代表他已經分手了，要再來找第二春。我就不是，結了婚之後，仍跟前妻一起繼續幫手。」

當陳溢晃在1972年創立正剛旅行隊後，他與前妻亦維持這種生活。「我太太最初都跟我一起行，後來有了小朋友，始終男及女在思想上有分別。小朋友年幼時，還可背住他一起行，但長大一點，到四五歲左右，就很難背住他行。」

據陳溢晃的觀察，很多人參加旅行隊行山，是為了找尋另一半，找到後就不會再行山。（顏銘輝攝）

更多資深行山領隊陳溢晃專訪內容：

【行山｜陳溢晃專訪】內外雙修的行山哲學 師承遠足泰斗李君毅

【行山｜陳溢晃專訪】分享半世紀遠足見聞 行山曾遭便衣警察監視

估計忽略家庭導致離婚

「我背他不行，叫他自己行又辛苦，前妻只好為了照顧小朋友而不再跟隊，除非是行一些輕鬆的路線。漸漸地，小朋友長大，但我一直沒有停過，每星期去行山。不知是不是這個原因，老婆覺得我疏忽了家庭……」儘管結識時志趣相投，但成家立室後，一對相愛的戀人卻愈走愈遠。前妻有日帶同子女離開，與陳溢晃離婚。

陳溢晃補充：「其實我都不知道她為什麼跟我離婚，我估計的原因是，我在隊中的朋友有男有女，可能她覺得我對外的感情比對內重得多，不理會家中。」

行山可以找到愛情，但太投入行山，可能葬送家庭。

正剛旅行隊在今年初的行山活動，陳溢晃的妻子（左一）亦有出席同行。（顏銘輝攝）

領隊與丈夫之間的矛盾

陳溢晃帶隊行山近50年，見慣山友的離離合合，見證不少愛情在山上萌芽。他說：「很多人都透過旅行成為夫妻，我的兩段婚姻都是這樣。我的經驗是男女有別，女性總有不方便的時候，她就不會去行山。如果她心胸廣闊，就會叫老公自己去，但心胸狹窄的話，她會覺得你行山可能識到異性，如果投契的話，豈不是……」

陳溢晃續說：「又或者，到將來你有仔女的話，你去不去行山？身為旅行隊領隊，總不能因為女兒生日就不去開隊。你可以不開隊，但意味住你放棄了隊友。」

與前妻離婚後，陳溢晃在旅行中找到新一份愛情，他說：「現任太太也是行山時認識，她之前是幫關鍵旅行社帶隊。她比較熟悉國內旅遊，有時我們去內地旅行，就由她去處理，食宿路線都由她策劃。」

陳溢晃與現任太太育有一子一女，其中兒子（左）體能相當好。（顏銘輝攝）

兒子年幼時，陳溢晃會背住他去行山。（顏銘輝攝）

記者與陳溢晃一家行山

現任妻子比陳溢晃年輕得多，兩人婚後育有一子一女。記者有次跟陳溢晃到嶂上行山，他一家四口悉數上陣，可惜女兒體能不好，未上到牛耳石山就下山撤退，但兒子就頗有父風，少年人一馬當先，毫無倦態；而妻子則在隊中瞻前顧後，初段照顧行得慢的女兒，之後又跟其他隊友交流。

還記得行到嶂上滂沱大雨，部分隊友擔心，離隊原路折返。陳溢晃坐在士多沉默起來，什麼都不吃。看見領隊「黑面」，記者及其他留在下的隊友都有點憂心，但陳太熟悉丈夫脾氣，就跟我們解釋，叫我們安心。儘管要在雨中完成行程，但陳太沒有怨言，還充當陳溢晃與隊友之間的潤滑劑。

陳溢晃停下來講解，陳太靜靜地站在一旁；有隊友表示沒有雨具，她就馬上拿出垃圾膠袋，弄了件臨時雨衣出來；陳溢晃領頭帶路，她就陪伴行得較慢的隊友前進，一路上頗有夫唱婦隨的感覺。最後，陳溢晃所選的落山路線，其實比原路折返更簡單及輕鬆。

大雨之下，陳溢晃向隊友講解，而他的太太就站在一旁等候及拍照。（顏銘輝攝）

陳溢晃撰寫過多本行山書，包括他手中的《暢遊麥理浩徑》及《三大遠足徑》。（顏銘輝攝）

+ 6 + 5 + 4

陳溢晃一生的事業都是跟行山及文字有關，他做過報紙旅行版的編輯，寫過報章專欄，撰寫過多本行山書，幫過電視台拍過郊遊節目。他說：「賺得最多已經是寫書，但寫書不是即食麵。我直情想寫一本書叫麥理浩徑研究，10段跨那麼多個地方，有很多故事可以講，但有心無力了，也沒有動力。如果有人給我兩萬元，叫我去搞，我當然去搞，但沒有人這樣做，現在寫完出書才有錢收。」

妻子是書店業主

他現在工聯會開辦興趣班，並且經營樓上書店「香山學社」。他笑言妻子是書店的業主，絕不可以激怒她，「開書店全靠家人支持，就連這裏（香山學社）也是我老婆的。如果我老婆不喜歡，她可以馬上收回。以前我就租別人地方，後來她當投資物業，買了這裏，讓我開書店。」

香山學社的藏書堆積如山，放在最顯眼位置的是一些介紹香港地理環境及歷史文化的行山書，還有大量中國歷史文化書籍。書店掛起很多錦旗，是過去不同機構答謝陳溢晃演講或者帶行山，另外還有一些舊照片。

訪問當日，記者在香山學社逗留了3小時，期間客人只得一個，是陳溢晃的朋友上來「打書釘」，反而拍錯門、找錯地方的人更多。

「旁邊有間教會書店，常常有人走錯入來。」陳溢晃說：「我選擇的兩樣東西（行山及書店）都賺不到錢，可能一整天都沒有人入來書店，但最緊要自得其樂，做得心安理得。」

陳溢晃表示書店的業主是太太，如果太太不喜歡，他就開不到店了。（顏銘輝攝）