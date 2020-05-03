【行山｜陳溢晃專訪】分享半世紀遠足見聞　行山曾遭便衣警察監視

年過七十的正剛旅行隊領隊陳溢晃，踏遍香港山野，經歷幾十年來行山文化的變遷。他記得以前的山友很重視行山活動，早一星期已訂位，但現在的人就即興得多。他曾帶超過200人租船出海，登陸大小鴉洲，但他認為時代不同，在過去，多人跟隊是一項成就，但如今就是一種危險！

陳溢晃是香港其中一名最資深的旅行隊領隊，他由1972年創辦正剛旅行隊起計，至今近50年，每逢周日都會出隊，帶領山友踏足奇山異水。他曾為多份報章撰寫行山專欄，出版過多本行山書，一直提倡學術性行山，認為山友要「文武兼備」，除了要有體能之外，還要了解山野的歷史文化及環境生態知識。

記者跟隨陳溢晃上山，沿麥理浩徑第3段行去嶂上。（顏銘輝攝）

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陳溢晃沿途會向隊友講解附近的歷史文化及自然環境。（顏銘輝攝）

他不認同那種著重「食買玩」的旅行文化，也不喜歡越野跑，甚至以野獸去比喻越野跑手。他說：「有些人行山很叻，但你問他今日行了什麼地方，他答不到你。他只是懂行，不是當行山視為一種提升自己知識水平的活動。我經常作比喻，你這樣跟野獸有什麼分別。野獸都很擅長通山跑，但牠們不知為什麼而行，行過的是什麼地方。」

欣賞山野 不應競賽

他續說：「大自然是用來欣賞，而不是競賽，如果要比賽，去球場吧！用郊野作比賽，我一向反對，完全是企業商家贊助的活動。我們行山是欣賞山野，不是為了跑第幾，傳媒的報道更加增加那些人的虛榮感。」

陳溢晃帶行山隊的經驗相當豐富，強調行山要量力而為，行得快非好世界，反而會因快得慢。他分享：「有次帶行蚺蛇尖，離山頂最後100米，有隊友突然砰砰聲跑上去，走到一半就暈倒了。千萬不要快，一快就易出事。還有次行杯靈雙渡，行到最後的靈渡山，勝利在望，有人跑上去，結果跑到一半就倒地。」

陳溢晃（右二）以前到內地行山的照片。（顏銘輝攝）

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雖然陳溢晃已經73歲，但行得絕對不慢，比大部分隊友都快。（顏銘輝攝）

他認為愈近終點，就愈不能鬆懈，並形容這種意外是「被勝利充昏頭腦」。他解釋：「雖然這是最後一個山，但你已經行了很多座，其實精神及體力已經消耗了很多。那個是高手來的，但你一發揮到極點，身體就有反應，兩隻腳一齊抽筋，整個人坐在地上。後面的人經過時都跟他說：『都叫你不要跑！』這就是經驗之談。」

未來歌星旅行隊最搞笑

行山不能逞強，要懂得在適當時候停下來，陳溢晃繼續說：「有次我們行通宵夜攀蚺蛇尖，晚上9時出發，初初一兩個鐘好精神，之後就打瞌睡，有些易行的路更有人合上眼行。到上山的時候，有人頂不順，每個山峰都要停，停很多次才上到山頂，其實停是好事，你強行去行可能跌落山。」

陳溢晃由1967年起行山，在60到70年代，本地旅行盛行，各種旅行隊如雨後春筍般冒起，例如正剛、山林、白象、勞青等，百花齊放。陳溢晃記得最有支旅行隊叫「未來歌星旅行隊」，十分搞笑，他說：「他們的搞手原本是跟我行的，但忽然自己開隊。跟他們去行山時，會教唱歌，例如行城門水塘，叫人留在涼亭中一起唱歌，搞了幾期就沒有人再跟他行。」

陳溢晃行上牛耳石山，面不改容，寶刀未老。（顏銘輝攝）

陳溢晃笑起來，雙眼瞇成一條，慈祥溫暖，但他認真說話起來，你會見到他雙目神采飛揚，黑色的眼珠彷彿收藏了不少故事。（顏銘輝攝）

與陀槍便衣警察談笑風生

那個年代，香港局勢混亂，時有暴動，警方擔心左派團體聚集，會派人上山，監視行山隊的一舉一動。陳溢晃說：「有次去西貢糧船灣洲行山，有幾個便衣警察跟我們。（怎樣知道他們是警察？）我們在山上聊天就知道。後來那些便衣說：『那班人傻的，不如我們回頭吧！』不是一次，有兩三次都是這樣，有次是行大欖涌水塘。」

「那時很敏感，上級叫他們來跟行山團體，看看是不是左派。那些人都有帶槍的，而且我一看他們的樣子都不似來行山，又聽到他們對話。我沒有所謂，他們來看你有沒有『搞搞震』。我跟他們有傾有講，他們說順道來捉偷渡客。那時糧船灣洲、浪茄都很多偷渡客，從大鵬灣那邊過來。」

陳溢晃表示，行山並不輕鬆，所以當年警察都不會跟足全程，「那些便衣警察很醒目，見你帶隊的做法，沿途只是介紹風景，一開始又講清楚幾時大休，什麼時候落山，都知道我們全日做什麼，還跟什麼！你以為很好玩嗎？都是上級叫到他們才跟來，他們不知幾想坐下來飲奶茶！」

陳溢晃述憶半世紀以來的行山經歷及趣事，他記得在60、70年代，有便衣警察暗暗地跟他的行山隊上山。（顏銘輝攝）

近年山友喜歡即興跟隊

以前的行山隊友跟現在的有什麼分別？陳溢晃覺得現在做領隊難做得多，山友喜歡即興跟隊行山，他說：「以前的人，例如你星期日出隊，之前的星期一、二已經跟你訂位，但現在星期六才訂，甚至有人星期日早才打來問我，今日去什麼地方等！完全沒有把握，不知有幾多人來。」

陳溢晃表示最受歡迎的是海島行山，因為普通人較難租船去，他說：「有次兩百幾人去大小鴉洲，租了兩架船。大鴉洲以前有村民有學校，但日本仔買起了兩個島，所有村民收到賠償後都搬走了。這些地方要跟旅行隊才去到，難道你幾個人租隻船去？你上到島還要識路行。」

陳溢晃笑言很耐沒有試過帶那麼多人行山了，因為時移勢易，「現在開隊真的很小心，我們很低調，全部都是熟人，人多又有什麼用！老實講，在60、70年代，多人跟你行山是一項成就，到80、90年代，多人跟你就是一種危險。」

陳溢晃推崇學術性行山，要「內外兼修」，除了有體能，還要有山野知識。（顏銘輝攝）

陳溢晃隨地坐下休息，坐姿很有霸氣。（顏銘輝攝）

「分別在於以前的人講感情，之後的人就講法律。那些地方很危險，為何還要帶人去？你有幾多人幫手？有沒有買保險？我沒有收你錢，還帶你去行山，為何還要承擔那麼多責任？所以很多旅行隊都不出名，不辦公開活動。」

「以前行山的人較有歸屬感，以前的人跟開你行，就一直跟你，不會去跟另一隊行。現在不是，很容易見異思遷，還要看的路線是否新鮮。他們希望個個星期行不同地方，不用深入了解，行過就可以。」

港人行山貪新鮮

帶隊多年，陳溢晃見盡不同行山客，他認為香港人行山貪新鮮，不願意去重覆的地點。他說：「一般人有功利主義，見你第二次又開隊行大帽山，就會覺得有沒有搞錯，又上大帽山，但他們不會留意每次的路線不同。到我第三次再去大帽山，他們根本不會理會我，說我只懂行大帽山，但其實我每次都用不同路線上山。城門上山不同，梧桐寨上又會不同，你要熟悉一樣東西，就要從不同角度去了解它。」

「香港人沒有這個了解郊野的耐心，好像去蒲台島，你第一次行會很高興，但第二次再去蒲台島，你已經覺得悶，不會再去第三次。以南丫島為例，你說去過南丫島，怎樣行？以為由榕樹灣行去索罟灣，就已經行完整個南丫島？那麼陰山呢？其他角落呢？你沒有去過，也沒有人帶你去。」

隨年紀漸老，陳溢晃再難像壯年時到處探索。訪問當日，剛巧是著名音樂人黎小田逝世後的兩天，陳溢晃感嘆：「73歲了，我跟黎小田一樣（年紀），但他就走了。于素秋、曹達華都是我的偶像。我現在行山以看東西為主，不是為了行高山，也不一定上頂，行山腰過都可以。」

陳溢晃介紹嶂上的石橋，他表示以前這道是木橋。（顏銘輝攝）

行山要留意行山禮儀（按圖放大）：