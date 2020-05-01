【行山｜陳溢晃專訪】推崇內外雙修行山哲學　師承遠足泰斗李君毅

73歲的正剛旅行隊領隊陳溢晃是香港山界前輩，自1972年創隊後，每周率隊上山，風雨不改。他曾出版多本行山書，為報章撰寫專欄，更試過擔任報章旅行版的編輯。 陳溢晃畢生奉獻香港山野，帶領他走上這條山路的人是他的師父───已故遠足泰斗李君毅。陳溢晃年少時跟隨李君毅行山，閒時在書樓中學習，成為師父的左右手，但他毅然出走，成為師父心目中的叛徒。 儘管時間可以化解恩怨，兩人關係逐漸破冰，但在李君毅逝世時，他卻無法見到師父最後一面。陳溢晃黯然地說：「他過身的時候，我連他死的消息也不知道。」

正剛陳sir的大名，不少行山友都聽過。記者也慕其名，出席過兩次講座，亦親身到過他的書店香山學社拜會，到訪問的這天下午，記者吃飽飯，還帶多枝水，才登門拜會，因為我清楚這個訪問不會在一兩個鐘內完成。

走進陳溢晃的樓上書店香山學社，周圍堆滿書籍。（顏銘輝攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

陳溢晃在1972年創辦正剛旅行隊，是香港其中一名最資深的行山界前輩。（顏銘輝攝）

推廣「內外雙修」行山哲學

陳溢晃是一本活生生的香港山野百科全書，加上幾十年行山經歷，要他全部說出來，三日三夜也未必講得完，兼且他十分「吹」得。陳溢晃的外形不是那種斯文書生，有點狂野，但可能他常常上山，吸收得多天地靈氣，我總覺得他有點像古代在山中修煉的仙人。

在香山學社狹窄的走廊間開了張木枱，找來兩張凳子，就跟陳溢晃聊起來。雖然他不是出口成文，但對香港山野的人文地理如數家珍。

「就算是行山也好，我們都要做到文武全才。武是，你要身體好。文是，你要識到地理環境及歷史文化。這叫內外雙修，兩方面都要有，這才算完整。」陳溢晃的旅行哲學源自師父李君毅。

更多資深行山領隊陳溢晃專訪內容：

【行山｜陳溢晃專訪】兩段愛情由行山而起 一段婚姻因行山而逝

【行山｜陳溢晃專訪】分享半世紀遠足見聞 行山曾遭便衣警察監視

記者造訪「香山學社」，陳溢晃在書店走廊中開了枱凳，不經不覺就談了3個小時。（顏銘輝攝）

陳溢晃向記者展示恩師李君毅的照片。（顏銘輝攝）

+ 5 + 4 + 3

在60年代，少年陳溢晃從中山來港，與家人團聚。他入讀夜校，唸不了多久就退學，出外打工，沒有一份做得長，「不是人工問題，而是工作時間太長，將你所有時間佔據，沒有意義。」直至在1967年，他有次跟朋友參加旅行隊「山海之友」的行山活動，認識領隊李君毅，發現到旅行樂趣，找到人生意義。

「第一次跟山海之友，我記得是行大圓石澗。自從去了這一次之後，我及我朋友就每星期都跟隊去行山。漸漸地，我發現領隊李君毅也是中山人，大家是鄉里。」陳溢晃說。

說起與師父的過去，陳溢晃不禁神往。他續說：「李君毅，很多人慕他之名而跟他行山。他是個很浪漫的人，例如上午很輕鬆地帶大家行，有時隨地坐下，大家一起聊天，有些心急的人受不了的。他在山腰坐下聊天時，那些不耐煩的人就會問：『李sir一會兒怎樣行？』他們就會自己上去，山頂等。其實跟李君毅聊天，天文地理無所不談，你會覺得他學識淵博。」

「很多人都接受不了，覺得是老人家嘮叨。年輕人喜歡做行動派，但有內涵的，是會願意聆聽他的話。別人肯告訴你這些寶貴經驗，你肯聽的話，肯定叻過那樣只懂表現體力的人，你可以在一次行山活動中收穫更多。」

了解更多李君毅的生平故事：【香港山人】遠足泰斗李君毅逝世十年 半生闡揚香港奇山異水

陳溢晃帶人行山，其非得個「行」字，他會介紹沿路的生態及文化。（顏銘輝攝）

陳溢晃​視李君毅為師

「他有一間李氏書樓，錢穆曾經為他的書樓提字。他有段時間去金陵大學讀書，之後又回來香港，他及老婆開了一間李氏英語打字學校。老婆教英文打字，他自己就教英語拼音。我星期日跟他去旅行，閒日就去他的書樓看書，他肯教人，間中就會拿住本書來教我。」

「（你在他的書樓工作？）不是打工，純粹師徒關係。他有空就會教我古文，他曾經在金陵大學讀書，中英文都不差。他都跟我們說，當我們是世姪，大家都是鄉里。他很憎人不看書，他確實很真心對你。」

「朱維德、黃垤華及李君毅，有段時間很親密，一起跟庸社（旅行隊）行，後來因為每個人性格不一樣，很自然就分開。三個人之中，李君毅比較親民，行完之後會跟我們一起食飯，又會在天星碼頭的走廊跟大家嘻嘻哈哈，談到半夜三更才走。有些人就不是這樣，行完就各有各食飯，你還你，我還我，他就很隨和，很有人緣。他可以跟村民聊天，聊到入人家中坐，再一起食飯。」

陳溢晃每個月都會印製單張，列出每個星期日的行山活動。（顏銘輝攝）

陳溢晃穿着正剛旅行隊的上衣接受訪問。（顏銘輝攝）

離開山海之友變成叛徒

陳溢晃在1968至1970年跟李君毅關係密切，在師父身邊學習行山知識，並幫忙帶領旅行隊，但在1971年，他決定離開師父的山海之友，並在翌年創辦正剛旅行隊。他解釋：「始終你是跟別人，別人開什麼路線，你就要跟。每支隊、每個領隊都有自己的特點，可能會經常去他們喜歡的地方，節目開始重覆。李君毅已經有很多人幫手，多我一個不多，少我一個不少，不如我們自己搞一隊，到時我們『為所欲為』，想去什麼地方都可以。當時在山海認識了一班人，就跟他們一起出來。」

「不過，在師父眼中，我們是叛徒。確實，在一段時間內，我們之間有誤會。站在他立場，少了人幫手。那時候，我們有兩個人很幫得手，可說是他的左右手，文武全才。突然兩個都走了，就算多新人，一時間都接不上。我們不但星期日跟他去，閒日也跟他周圍去，他當我們兩人是子姪。不過，兒子總要離開父親，有自己的發展。」陳溢晃概嘆：「以他這樣飽學的人，竟然都當我仇人一樣。我出去後，自己行了一年才開隊，避免刺激他那麼緊要。」

在2007年的正剛旅行隊35周年晚宴上，陳溢晃（前排左二）與師父李君毅（前排左三）跟其他山友合照。（梁先生提供）

始終不是什麼深仇大恨，而且兩人又多共同朋友，李君毅及陳溢晃兩師徒逐漸和解，再次一起踏足香港山野旅行。陳溢晃說：「可能是日子久了，我們都認識他的朋友及弟弟，大家總會在聚會碰頭，飲茶聊天。最緊要大家沒有什麼利益衝突。」

李君毅晚年失聰

他續說：「李君毅有段長時間已經聾了，跟他交往要靠寫字。他愈來愈嚴重，後來完全聽不到，要寫東西，但行山的人怎會有空跟你寫字。他跟我寫的每一個字，我都收藏起來。」

陳溢晃認為他跟李君毅志同道合，「我們的思維十分接近，例如行到6時，天已黑，大家歸心似箭，但我們覺得可以一齊行落去，行到晚飯時間才離開。他什麼景色都停留下來，不是個個忍到，『行啦！有什麼好看』，但你鬧他都沒有用，因為他耳朵聽不到的。」

「他帶隊幾十年，很多人都跟過他，旅行界的人都叫他一代宗師。有人會當自己是前輩目空一切，有的人會論資排輩，他就打破這樣東西。」李君毅被視為香港遠足界泰斗，很多行山人士都稱他為「現代徐霞客」，但他在2009年1月9日逝世，享年92年。

陳溢晃（左二）及師父李君毅（右一）在香山學社合照。（梁先生提供）

無人通知恩師逝世消息

說起李君毅的去世，陳溢晃難掩黯然，「他過身的時候，我連他死的消息也不知道，沒有人通知我。」陳溢晃似乎將矛頭指向李君毅的兒子，他續說：「他兒子的老婆也是我介紹給他認識的，姓廖的，是上水的大族，但結婚的時候，不但沒有餅，連請我飲也沒有。」

「我不是志在一餐飯，他是番書仔，在西方讀書，但我以前都經常去他的家作客，大家交往那麼長時間，一起食飯很多次，你無可否認，如果沒有我，你都識不到這個老婆！」似乎陳溢晃跟李君毅的兒子有點誤會或恩怨，但他沒有細說了。

「（你有沒有感到憤怒？）我沒有生氣，我看得很淡，但道義上，我們不是一般的行友，不是普通領隊行山關係，我幫他（李君毅）那麼長時間，任何人都知我跟他的關係，其他很熟的行友都沒有通知我。真是很離譜，沒有道義，後來到我知他逝世的消息，他已經出殯了。」陳溢晃雖說沒有生氣，但愈說愈激動。

陳溢晃師從李君毅，最後自立門戶，成為香港行山界宗師級人物。他覺得這些年是否做到了李君毅的接班人？他說：「我除了一直帶隊，還有在報紙寫稿，他生前也是這樣。」

談到會不會培養新一代做接班人，陳溢晃想起師父的話，「從來沒有想過，我以前師父都跟我說，別搞這樣東西，沒有前途的。我是算幸運，賺到少少錢，但跟正常打工比，我這些不是正常的收入。」