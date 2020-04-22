【英超】麥湯米尼5公里跑成績冠絕曼聯　速度王丹尼爾占士都讚嘆

英超勁旅曼聯停賽不停練，雖然訓練地關閉，但球員都努力獨自操練，例如中場麥湯米尼日前在社交網站分享練跑成果，就連出名跑得快的隊友丹尼爾占士都甘拜下風，坦言沒有隊友可以超越麥湯米尼。

23歲的麥湯米尼獨個兒出街練跑，之後在社交網站分享紀錄，從他運動手錶上的資料見到，他花了16分鐘1秒，就跑畢5.03公里。

分段時間方面，麥湯米尼頭一公里可能要點時間熱身，所以跑得較慢，花了3分32秒。

曼聯球員的「5公里比賽」

之後，麥湯米尼愈跑愈快，花了3分11秒跑完第二公里；之後第三公里，他再快一點，用了3分9秒，到最後兩公里，他更保持在每公里3分鐘。

在曼聯隊內出名速度快的威爾斯翼鋒丹尼爾占士也甘拜下風，他表示麥湯米尼是隊中跑5公里最快的球員，「很多兄弟都出去練跑，分享數據，這是個鬥快跑5公里的比賽。比賽很好，仍然繼續，史葛（麥湯米尼）暫時領先，我相信沒有人可以超越他。」

麥湯米尼司職防中，以勤力及效率見稱。（Getty Images）

丹尼爾占士是公認曼聯隊中衝刺速度最快的球員，但講到耐力，他亦向麥湯米尼甘拜下風。（Getty Images）

用16分鐘跑5公里到底有幾快？大約3分12秒「pacing」，這個速度雖非神級，但絕對不慢。如果維持到這個速度，可以2小時15分鐘跑完全馬。翻查香港業餘田徑總會的2019年男子5000米排行，16分1秒的成績可以排到全港第11位，去年最快的是周漢聶，用了14分59.25秒跑完5公里。

現時男子5000米的世界紀錄由埃塞俄比亞跑手比基利（Kenenisa Bekele）保持，他造出12分37.35秒。

這是2019年香港男子5000米的排行，16分鐘的成績大約排第11位。（香港業餘田徑總會網站截圖）

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