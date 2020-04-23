香港衝浪及直立板總會將舉辦籌款活動，希望在新冠肺炎疫情蔓延的困境下，為香港人傳達積極正面的聲音和能量。該會主席吳宇豐將會在5月率領3名直立板運動員伍英麟、戴廣達與黎紀賢，在5天內划板穿越香港180公里。這項活動旨在為香港醫療服務籌集資金，感謝他們的無私，在艱難時刻為香港人緊守崗位。

總會主席吳宇豐相信海洋有一種治癒能力，能夠讓人平靜放鬆，因此希望能以結合滑浪及划船的直立板（Stand-up Paddle Board，簡稱SUP）勉勵港人要「Stand Up」抗疫，「無論環境有多困難都好，都要Stand Up（站起來）面對，無論順流、逆流都要努力站起來，靠自己一一撐過去。」

伍英麟去年曾代表香港出戰ICF 200m Sup世界賽。（由總會提供）

由於要選擇比較大風的日子，天氣報告要約兩星期前才有預測，該會暫定在5月第3或第4個星期進行籌款活動，3位直立板運動員伍英麟、戴廣達以及黎紀賢在去年均有代表香港出戰國際賽事。

每日平均划36公里 比平日比賽多一倍

180公里，從香港最西端的屯門划往最北端的吉澳，對於平日長距離比賽練習一般為8至18公里的港將們是一大考驗，5天內完成即平均每日要划36公里。以比賽的速度計算，18公里需划2小時多至3小時，估計每天會用5到6小時划板。今次路線大部分為外海，第1日由屯門到塘福，第2日由塘福到春坎角，第3日由春坎角到滘西，第4日由滘西到吉澳，第5日再由吉澳到海下。每日都要面對強勁水流、逆風和側風等不定因素，對他們來說是一大挑戰。