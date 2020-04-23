撰文：葉詩敏
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香港衝浪及直立板總會將舉辦籌款活動，希望在新冠肺炎疫情蔓延的困境下，為香港人傳達積極正面的聲音和能量。該會主席吳宇豐將會在5月率領3名直立板運動員伍英麟、戴廣達與黎紀賢，在5天內划板穿越香港180公里。這項活動旨在為香港醫療服務籌集資金，感謝他們的無私，在艱難時刻為香港人緊守崗位。
總會主席吳宇豐相信海洋有一種治癒能力，能夠讓人平靜放鬆，因此希望能以結合滑浪及划船的直立板（Stand-up Paddle Board，簡稱SUP）勉勵港人要「Stand Up」抗疫，「無論環境有多困難都好，都要Stand Up（站起來）面對，無論順流、逆流都要努力站起來，靠自己一一撐過去。」
伍英麟去年曾代表香港出戰ICF 200m Sup世界賽。（由總會提供）
由於要選擇比較大風的日子，天氣報告要約兩星期前才有預測，該會暫定在5月第3或第4個星期進行籌款活動，3位直立板運動員伍英麟、戴廣達以及黎紀賢在去年均有代表香港出戰國際賽事。
每日平均划36公里 比平日比賽多一倍
180公里，從香港最西端的屯門划往最北端的吉澳，對於平日長距離比賽練習一般為8至18公里的港將們是一大考驗，5天內完成即平均每日要划36公里。以比賽的速度計算，18公里需划2小時多至3小時，估計每天會用5到6小時划板。今次路線大部分為外海，第1日由屯門到塘福，第2日由塘福到春坎角，第3日由春坎角到滘西，第4日由滘西到吉澳，第5日再由吉澳到海下。每日都要面對強勁水流、逆風和側風等不定因素，對他們來說是一大挑戰。
主香港衝浪及直立板總會主席吳宇豐希望今次活動能為港人帶來正能量，並向醫護人員致敬。（由總會提供）