新冠肺炎使得歐洲球壇處於停擺，歐洲足協（UEFA）雖強烈建議各國盡力完成聯賽，但最近亦「跪低」，在特定條件下允許終止賽季，並推出了指引解釋如何選拔來季參加歐洲賽的條件。

歐洲各大聯賽因迎冠肺炎肆虐，由3月中起停擺至今，各國足總積極尋找方法完成餘下球季，雖然歐洲足協不建議腰斬賽季，但亦作出讓步，讓各地聯賽可以彈性處理。

歐聯及歐霸賽事一直希望遷就各大聯賽，亦難以與各地聯賽同時進行，故指會待各地聯賽結束後才完成餘下賽程。在UEFA最理想的劇本，各國於7月完成聯賽，8月就可以繼續歐洲賽事，趕在新球季開始前完成，兩回合的淘汰賽更有可能縮到一場過。

歐洲足協推出新指引，允許各國提早終止賽季。（Getty Images）

不過，疫情現時仍未受控，而且仍未出現有效疫苗或治療方法，復賽似乎只是空談。一直停擺亦只會拖垮歐洲球圈經濟，故UEFA周四（23日）開會後，推出新的指引，允許各國聯賽在特別條件下，提早終止今季聯賽。

若終止賽季，UEFA有訂明如何選出來季歐洲賽參賽球隊的條件。（Getty Images）

條件如下： 1. 政府有禁止舉行體育賽事的政令，使國內比賽不能於特定日期前或下個球季開始前完成今季賽事； 2. 國內比賽或球會未能保持長期經濟穩定，財政困難使得今個賽季無法完成。

UEFA有權禁止特定球隊來季參賽

只要滿足以上兩大要求，該國足總有權提早終止賽季，但UEFA就要各國足總以「體育精神」為根基，「客觀、透明、不偏不倚地選出來季參加歐洲賽的球會」，歐洲足協亦指出各國政府亦可以2019至20年球季的成績決定參賽資格。

歐洲足協亦表明，如未能根據上述條件及公眾普遍對獲資格球隊有質疑時，有權拒絕讓該支球隊參賽。

有傳歐洲賽重開，會暫停使用VAR。（Getty Images）

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+ 6 + 5 + 4

除了允許聯賽提早終止外，UEFA亦宣布將會派2億歐元給55個成員國，作為紓解財政壓力之用。

2億歐元中有5000萬歐元，將會分給舉行歐國盃外圍賽附加賽的國際賽檔期，未有參加附加賽的39個成員國。這些國家內的球會只要在該檔期派員出席國際賽，就可分到這筆款項，另外1770萬歐元就會分予參加了附加賽的16個國家釋出球員參賽的球會，其餘1.3億歐元將會發給將派員參加2020年歐國盃的球會。受惠球會將多達676間，他們將可得到3200歐到630000歐元不等。

今次派錢紓困明顯有肥上瘦下之嫌，未有顧及低組別聯賽球會面對的困境。

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）