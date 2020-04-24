【歐洲國家盃】與東京奧運相同命運　押後一年無須改名

原定在今年6月舉行的歐洲國家盃決賽周，因疫情問題而決定延期至明年，歐洲足協以視像會議方式一連三日舉行執行委員會會議，決定明年的歐洲國家盃仍然以「歐洲國家盃2020」命名。

新冠肺炎在歐洲各地肆虐，原定在6月開鑼的歐洲國家盃被迫延期一年，在明年6月11日至7月11日上演，而本身明年舉行女子歐國盃亦需要押後至2022年。

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歐洲國家盃雖然押後至明年，但將會沿用「歐洲國家盃2020」。（資料圖片／Getty Images）

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同樣因疫情而延期的東京奧運，繼續沿用「東京奧運2020」，而歐洲國家盃亦採用同樣方法。歐洲足協發聲明宣布，經過會議上的討論後，決定明年賽事將不會易名。

歐洲國家盃在早前已推出周邊產品，為今年歐國盃宣傳，若如今決定更改為「歐國盃2021」的話，舊有的產品一律不能重用，將違背歐洲足協的環保承諾。另外，今年是慶祝歐洲足球錦標賽（歐洲國家盃前身）的60周年，同時為紀念整個足球圈一同對抗疫症，所以來年的歐國盃仍然命名為「歐洲國家盃2020」。

歐洲國家盃押後一年，令原定明年舉辦的女子歐國盃亦要延期。（資料圖片／Getty Images）

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