【英超電競盃】首屆冠軍今晚揭盅　阿諾特信心爆棚爭英超雙料錦標

首度舉行的英超電競盃，已戰至白熱化階段，將在今晚（25日）決出冠軍誰屬，而由利物浦的阿歷山大阿諾特硬碰曼城史達寧的一仗最為矚目。 阿歷山大阿諾特在晉級4強後，不諱言劍指冠軍，希望為紅軍帶來錦標，並成為最強電競的英超球員。

英超電競盃（ePremier League Invitational）8強賽事在周五（24日）上演，阿歷山大阿諾特（利物浦）﹑史達寧（曼城）﹑迪亞高祖達（狼隊）及麥尼爾（般尼）旗開得勝，一同躋身首屆英超電競盃的最後4強，將在香港時間今晚8點開始比賽，即日會決出冠軍誰屬。首戰由英格蘭兩大球星阿歷山大阿諾特及史達寧對碰，而決賽將在兩場4強戰後緊接上演，三場賽事同樣在Now 621台直播。

好波重溫：沙夏史達寧合演入球騷 利物浦輕鬆雙紅會報捷

阿歷山大阿諾特在往績上佔優。（資料圖片／Getty Images）

英超電競盃最後4強代表：

代表利物浦的阿歷山大阿諾特在8強戰，以4：1擊敗紐卡素的基斯甸艾素（Christian Atsu），他在晉級後透露他希望成為英超「最強打機男」，「雖然今次賽事並非所有英超球員參賽，但若果勝出今次賽事將成為英超打機最強的球員，這對我十分吸引，因為亦可以為利物浦贏得錦標。今次賽事同樣吸引不少球迷觀看，亦可以為在家的球迷帶來一點歡樂，而有些球員傳短訊給我，支持我贏得賽事。」

該名21歲的利物浦正選右閘表示縱然改在虛擬世界交手，但依然充滿比賽氣氛，亦可拉近球員之間的關係，一舉幾得。

阿歷山大阿諾特在晉級後透露，希望成為英超「最強打機男」。（資料圖片／Getty Images）

在16強以一個「厭惡」的入球淘汰韋費特沙夏的史達寧，在8強以4：2力挫愛華頓的安祖高美斯（Andre Gomes），將在準決賽與阿歷山大阿諾特上演英格蘭國家隊「內訌」，該名前紅軍球員表示二人曾經交手，雖然未嘗一勝仍顯示其爭勝的決心，「我與他曾經在國家隊期間交手，大家也熟悉各自的打法，他每次亦擊敗我，但如今大家在家中作賽的話，我有信心可以一吐烏氣，擊敗他躋身決賽。」

史達寧與阿歷山大阿諾特在效力國家隊期間，曾經在遊戲上交手。（資料圖片／Getty Images）

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