【英超】費特在批評聲中成長變主力　曼聯師兄成關鍵人物

由2018年加盟曼聯初期的負評如潮，到今季逐漸成為紅魔主力之一，這是巴西籍中場費特的經歷。在曼聯慢慢站穩陣腳，原來在費特的背後有一人居功至偉，此人既是費特的「師兄」，又是他的教練。

在2018年夏天由時任曼聯主帥摩連奴，從烏克蘭的薩克達以5200萬英鎊加盟的費特，在首個球未能發揮其作用，在英超僅上陣17場，不少曼聯球迷對他的印象相當一般。

不過，曼聯由蘇斯克查接手後，費特的命運也逐漸扭轉，該名巴西中場在今季已披甲25次，自第5輪聯賽起未曾缺席，在曼聯中場線贏得正選一席。

費特由2018年加盟曼聯初期被受批評，到現時慢慢站穩陣腳。（資料圖片／Getty Images）

費特在接受巴西傳媒《Trivela》的訪問時，談及他逐漸「上位」的原因，原來與一代曼聯中場﹑現任一隊教練卡域克（Michael Carrick）有關。費特表示，與他同樣司職中場中的卡域克，在訓練中經常指導他，是他在近期進步的一大功臣。

費特稱：「卡域克在訓練中十分照顧我，亦傳授我一些他的心得，使我對球賽有更佳的理解，同時幫助我解決不少難題。」

費特由今季第5輪聯賽起，至今未曾缺陣任何一場。（資料圖片／Getty Images）

沒有卡域克，費特或許未能適應在曼聯的生活，所以費特對卡域克心存感激，「在卡域克的從旁指導下，使我獲益良多，他在球員時代是個頂級的中場中球員，他是隊中指導相同位置球員的最佳人選，而他是我在曼聯中最重要的一人，所以我感到十分榮幸及感激得到他的幫助。」

費特大讚卡域克在球員時代亦是個十分成功的中場中。（資料圖片／Getty Images）