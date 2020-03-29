【孫楊禁賽8年】孫楊沉默27天　瑞士實施緊急法　上訴何去何從？

中國首位奧運金牌男泳手孫楊，因拒絕藥檢樣本採集並違反了世界反禁藥規例，上月28日被國際體育仲裁法庭（CAS）宣判重罰停賽8年。孫楊的30天上訴期本在今日（29日）截止，惟瑞士因新冠疫情於3月20日實施了緊急狀態法，孫楊案的上訴期也因此而順延。

28歲的孫楊因兩年前拒絕突擊藥檢及疑損毀血液樣本瓶，世界運動反禁藥機構（WADA）上告國際體育仲裁法庭，去年尾在瑞士經歷超過12小時的公開聽證會後，於上月28日宣判孫楊罪名成立。禁賽8年的懲罰，好比判他提早退役。他曾於微博發文宣洩：「我一直堅信自己的清白。收到國際體育仲裁的裁決結果，我感到震驚、憤怒，不能理解！」

3面奧運金牌得主孫楊被判罰停賽8年，無緣原於今夏上演的東京奧運。（GettyImages）

孫楊遭重判禁賽8年，到底這位奧運金牌泳手發生過什麼事？（按圖放大）

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一直堅持清白 27日沒更新發文

一直堅持清白的孫楊在裁判後委託律師向瑞士聯邦最高法院提出上訴，而一直在社交媒體上高調發聲表示清白的他，自3月2日後便沒有再更新發文，不論是瑞士聯邦法院官方、孫楊本人以及團隊均沒有更新消息，其律師亦只以「保密」二字回應所有提問。他的30天上訴期限截至香港時間今日屆滿。

孫楊最上一次更新微博，已星3月2日的一條轉帖。（孫楊微博）

瑞士聯邦法院僅處理優先案件

瑞士的地理位置正好被歐洲疫情最為嚴重的德國、法國、意大利及奧地利四國包圍，在本月17日已正式進入緊急狀態，瑞士聯邦法院只處理優先案件，因此孫楊禁賽8年的上訴案件亦因而順延。不過CAS在仲裁報告曾提及，按照規定，孫楊可以在明年申請縮短禁賽期。因為WADA將會在2021年開始實行最新版本WADA規則，新規中允許運動員向國際泳聯申請減少實施的禁賽期限。

有中國傳媒猜測孫楊低調或有機會是放棄上訴，又或是因被禁賽萌起退役之心，也就意味不會進行上訴。