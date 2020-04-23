【孫楊禁賽8年】傳獲入選東京奧運集訓名單　中國泳協：已作廢

內媒《北京青年報》今天（23日）上午在報道中披露一份由國家體育總局游泳運動管理中心下發的「游泳字〔2020〕49號文」通知，當中公布入選國家游泳隊的17人東京奧運集訓名單，受禁賽風波困擾的孫楊名列在其中，獲安排與同為國家游泳隊教練朱志根指導的其他隊員在浙江集訓。 不過，中國游泳協會中午在官網發表聲明，表示上述通知已作廢，原因是孫楊處於禁賽期。

協會在聲明中解釋，根據《世界反禁藥條例》，自國際體育仲裁法庭裁決之日起，孫楊已處於禁賽期，上訴期間不影響裁決執行，前期下發的通知作廢。

其實在周三（22日）晚，央視體育頻道在介紹中國游泳隊的奧運備戰情況時，就有透露因為疫情影響，孫楊的上訴被推遲，還在等瑞士方面的消息，並且孫楊已不在中國游泳隊的2020東京奧運備戰名單之中。

央視游泳專項記者馮旭表示，孫楊2月底回到杭州以後，休息一天又投入到訓練中，「十幾年訓練，日復一日，馬上停下來是不可能的；另一方面，孫楊沒有放棄，哪怕有一絲機會，他還會100%付出努力，做好準備，這也符合他的性格。」

馮旭在節目中透露孫楊已不在中國游泳隊的2020東京奧運備戰名單之中。（影片截圖）

國際體育仲裁法庭2月28日就世界反興奮劑機構（WADA）起訴孫楊和國際泳聯一案裁決，孫楊被禁賽8年。孫楊隨後提出上訴，目前等待上訴結果。

不過，自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延後，瑞士亦於上月20日實施緊急狀態法，瑞士聯邦最高法院原定於3月25日後的所有上訴案件，都將重新規劃日期執行，當中亦包括孫楊就國際體育仲裁法庭裁決禁賽8年的上訴。

2019年7月26日，孫楊主動「握手」遭拒。（AP）

針對孫楊因抗檢被禁賽8年，最高人民檢察院機關報《檢察日報》早前評論稱：「孫楊不配合藥檢取樣的決定是錯誤的。其原因可能有二，第一是無知；第二是無視。國際體育領域的仲裁、調查、裁決等機構還是比較公正的。」

（綜合報道）