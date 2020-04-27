【曼聯七小福】一代右路拍檔　加利尼維利爆場外與碧咸「不和」

「相見好，同住難」，識於微時的加利尼維利（Gary Neville）及碧咸（David Beckham），二人當年在曼聯右路合作無間。不過，二人在場外並非如此合拍，「加利佬」接受訪問時透露二人不能同房的原因。

當年由費格遜一手提拔的「曼聯七小福」，碧咸﹑傑斯及尼維利兄弟等球員及後成為曼聯的必然主力，並攜手在1999年贏得「三冠王」的美譽，加利尼維利及碧咸正是右路的「最佳拍檔」，在場上11年為紅魔合作無間，但在場外竟有不合之處。

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加利尼維利與碧咸在右路合作多年。（資料圖片／Getty Images）

曼聯1999年奪三冠王的大軍名單：

+ 21 + 20 + 19

「加利佬」與碧咸當年一同晉升曼聯一隊，二人除了在場上合作外，亦成為室友，在半年的作客生涯中共用同一間酒店房間，但二人在生活上的差異卻慢慢浮現。加利尼維利在接受《天空體育》訪問時，透露二人不能同房的原因。

二人在曼聯以外，亦一同為英格蘭國家隊合作。（資料圖片／Getty Images）

該名曼聯前隊長稱：「我與碧咸同房有兩大問題，首先我們的作息時間不一，我習慣在晚上9時休息，隔天清晨5時起床，但他卻習慣在晚上11至早上8時休息，而我在晚上並不能即時進睡，但我也在清晨嘈醒他。」

人所共知碧咸患有強迫症，他身處的環境需要十分整潔，並十分有生活態度，而「加利佬」卻是比較隨意的人，「碧咸即使在酒店房間亦十分有格調，他會點蠟燭﹑聽音樂，而他需要寧靜及整齊的空間。不過，我卻是完全相反的人，我將所有東西散落一地，而我亦喜愛熱鬧，所以我和他完全不可以分享同一間房。」

加利尼維利在掛靴活躍於電視台擔任評述員。（資料圖片／Getty Images）

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