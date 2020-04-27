adidas受新冠肺炎拖累　首季純利插水95%　料第二季營業額繼續瀉

德國運動品牌adidas今日公布2020年度首季業績，純利比去年同期大跌95%，營業額亦比去年同期跌19%，他們預期第二季營業額會再下跌。

adidas表示首季純利只有3100萬歐元，與去年同期的6.32億歐元比，大跌95%。他們解釋受新冠肺炎疫情影響，首季全球有超過7成分店暫停營業，最初是大中華地區及日韓，之後到歐美以至全球；儘管網上銷售急升35%，但仍無法彌補實體店營業額的下跌，他們首季營業額比去年同期跌19%至47.5億歐元。

Adidas表示全球有超過7成分店暫時關閉。（Getty Images）

adidas警告，預料第二季的營業額會進一步下跌，估計營業額會比去年第二季跌40%。行政總裁Kasper Rorsted說：「我們在第一季的業績說明了，新冠肺炎的全球爆發帶來嚴峻挑戰，就算是健康的公司都不能倖免。」

Adidas是英超勁旅曼聯的球衣贊助商。（Getty Images）

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Kasper Rorsted表示，短期內會加強大中華地區的發展。中國市場在首季的營業額下跌58%，但隨當地疫情放緩，復工復市，他們在中國的營業額已經逐步復蘇，在4月頭3個星期繼續恢復。此外，他們亦會加強網上銷售，因為3月的網上銷售額急升。

美斯是Adidas贊助的運動員。（Getty Images）

不過，adidas未能夠推斷疫情對全年業績的影響，因為至今仍未知道全球何時擺脫疫情，亦難以判斷店舖重開後何時可以回復正常銷售。