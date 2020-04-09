【adidas】聯乘DSM Stan Smith今日開售　去蕪存菁不是第一次？

新冠肺炎COVID-19大大影響全球經濟，連第二大運動裝製造商adidas也不能倖免，早前尋求德國政府提供10億歐元（約84億港元）援助。 不過，品牌仍不斷推出新品力挽狂瀾，其中當然少不了聯乘。

Stan Smith是adidas經典中的經典鞋款，除了最原汁原味的Originals設計外，跟時裝品牌聯乘亦多不勝數，由Y's by Yohji Yamamoto、Raf Simons、Stella McCartney到Human Made，最新的還有Dover Street Market。

先回顧一下Stan Smith的時尚聯乘：

+ 2

聯乘是Dover Street Market（DSM）拿手好戲，輕輕的改動己引得潮人舉手投降，紛紛乖乖地留下買「衫」錢。今次合作單位adidas已不是第一次聯乘，時光倒流到2014年，當時兩者合作推出一對極簡設計的Stan Smith。

第一代adidas聯乘DSM極簡Stan Smith，當真「乜都無」。（Dover Street Market）

原版Stan Smith本身已是很簡約的設計，沒有多餘的細節，鞋側兩邊的三間氣孔，後踭的adidas三葉草Logo，以及鞋舌上Stan Smith頭像印章這「三寶」而已，至於那次聯乘之所以形容為「極簡」，因為DSM大膽地將這「三寶」一一抹走，變成一對純白的設計，結果當然是被炒殺，始終Sold Out是DSM的常態，有貨賣剩才是天下奇事。

今次聯乘版Stan Smith，表面上跟上一代相差無幾。（Dover Street Market）

今次兩者再度帶來Stan Smith聯乘，可能見上次玩極簡大受歡迎，於是來一次續集，幸好他們不是照版煮碗，而是作出微調，而這個轉變分分鐘成為是次聯乘最大賣點。

按圖再看聯乘細節：

+ 5 + 4 + 3

上回極簡「三寶」設計中有1.5項得以保留，鞋舌頭像印章仍然剔走，鞋側兩邊三間氣孔則只剔走外面，內裡保留這經典元素，所以是1.5；至於最大變化出現在後踭上，出現了兩家的Logo，左邊是DSM，右邊則是adidas，這個小改變大改善，滿足潮人穿上聯乘版可以上街Show Off，又保留最基本的簡約款式；另外，今次除全白配色外，還有全黑可選擇，有這兩項「升級」轉變，被秒殺是意料中事。

是次聯乘最大賣點就是……