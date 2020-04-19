【LANVIN】再來70年代復古波鞋　比Nike、adidas復刻更原汁原味？

從前，說起LANVIN，會想起Alber Elbaz和Lucas Ossendrijver華麗的男女裝設計；現在，說起LANVIN，一定會想起復古波鞋。

年輕法國設計師Bruno Sialelli當上LANVIN創意總監（IG@brunosialelli）

Alber Elbaz和Lucas Ossendrijver的確改寫LANVIN的面貌，令品牌重振雄風，不過這已成為過去式，二人離開品牌；經歷Bouchra Jarrar災難性的兩季度設計後，年輕法國設計師Bruno Sialelli當上LANVIN創意總監一職。

LANVIN的Bumper是新派復古波鞋（LANVIN）

自從Bruno Sialelli去年1月才走馬上任後，Retro波鞋好像成為了品牌的Signature單品，去年年尾帶來的復古風格跑鞋BUMPER，有如將Nike 70年代LDV、LD-1000的現代化版本，令人留下深刻印象。

Bumper設計令人想起Nike舊跑鞋（Nike）

Bruno Sialelli新作名為JL Sneaker，JL是LANVIN創辦人Jeanne Lanvin的簡稱。設計繼續堅守復古路線，第一眼看到已充滿濃厚70年代Low-Tech波鞋感覺，尼龍鞋面配皮革JL Logo點綴，還有生膠底鞋底，是活脫脫的Retro味道，而撞色一向是Bruno Sialelli拿手好戲，以這技倆來帶出比運動品牌復刻版更忠於70、80年代風味的設計。

JL Sneaker繼續走復古Low Tech路線（LANVIN）

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好了，最後是懷舊時間，到底JL Sneaker令人聯想起哪此舊設計？第一個答案必然是adidas一系列Low Tech款式如Samba、Tobacco，以及London、Dublin、Stockholm等City系列，當然Bruno Sialelli借鏡的並不只有adidas，還有很多很多。按圖看更多懷舊Low Tech波鞋：