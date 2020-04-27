「韋氏姐妹」挑戰24小時室內單車接力　網上眾籌為樂施會籌款

近年的學界田徑焦點「韋氏三姐妹」韋祺、韋禔、韋樂，不僅在運動場上屢創佳績，更闖出海外不斷挑戰三項鐵人項目。年紀小小但充滿善心的三姐妹，在Instagram上表示將在下周日（5月3日）進行室內24小時單車接力為樂施會籌款，幫助受新冠肺炎影響的社群。

「韋氏三姐妹」為慈善賣力，進行24小時單車挑戰。（資料圖片/徐焌然攝）

充滿活力的三位小女生，在新冠肺炎的影響下想必無處「放電」，一個可以做運動又可以做善事的機會，三姐妹積極響應。即將進舉行的「韋氏姊妹24小時單車挑戰」，將會同時發起網上眾籌，為世上最貧窮的社會提供支持及醫療援助。

24小時室內戰車挑戰，三姐妹每人要踩8小時。（韋禔Instagram）

當日三人會在24小時內進行無間斷的單車接力，輪流每人踩一小時再有兩小時休息，各踩八小時。

支持者可以於網上眾籌上捐款，每次最低約48港元；亦可以在網上預測三人24小時後所踩的總距離，其中最接近的5位捐款者更可獲得價值120美元（約930港元）的跑鞋一對。

疫情下跑步，出發前要考慮的8個事項：

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