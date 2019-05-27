【田徑】韋氏三姊妹告別本地學界　心中不忘為港披甲

在學界田徑賽及越野賽一嗚驚人的「韋氏三姊妹」－－韋祺、韋禔和韋樂，除了因為擁有混血兒的外表讓人印象深刻，她們在田徑場上的潛力也吸引大家關注，只是往後兩年，可能很少能再看到三姊妹的英姿。

正於遼寧舉行的2019全國少年U18田徑錦標賽，韋祺力壓全國多省健兒，勇奪女子3000米銅牌。作為「韋氏三姐妹」的姐姐，她們早於學界場上打響名堂。韋祺於今年女子B Grade 1500米奪金以4分37.99秒破紀錄，同時妹妹韋禔亦以4分49.45秒，尾隨姐姐奪銀，雙雙打破學界紀錄。「小妹」韋樂在C Grade以4分53.42秒奪金，打破姐姐韋祺兩年前創下4分59.56秒的紀錄，可見三人潛力十足。早前於香港田徑錦標賽中，來自聖士提反女子中學的韋祺和韋禔分別代表港隊和聖士提反出賽，兩人在女子組1500米再同場較勁，分別以4分41.34秒和4分50.49秒包攬金銀。

韋祺、韋禔和韋樂同戰田徑場上的長跑項目，初登場已備受關注。（張倩儀攝）

昨日的全國少年U18田徑錦標賽現場雷雨陣陣，令韋祺這面銅牌更見可貴，她賽後受訪時說：「作為一名運動員，我需要適應任何天氣情況。於我而言，我比較喜歡於濕滑的環境賽跑，這樣更有挑戰性。」能夠於全國少年賽踏上頒獎台當然不易，韋祺自言相當幸運，「決賽分成兩組舉行，我處於第二組，所以我能夠以第一組的時間為目標。第二組的跑手實力相當好，該組領先跑手在最後兩圈仍能加速，還幸自己能夠追上。不論是時間、名次，我都非常滿意。」於艱難的環境仍能不斷挑戰自己，這就是令韋祺屢創佳績的原因。

韋祺暫時是三姊妹中成績最標青的一個。（張倩儀攝）

將赴英國留學 「會多抽時間回來」



早前記者曾與三姐妹對談，曾聞說她們將會轉學英國，被問到這件事，本來笑笑的姐姐韋祺也面色一沉，「我們一個月後就會走……」



「那你感覺怎樣？」我問。



「不開心呀，會去英國讀兩年，回來後再gap year（休學）一年訓練。 」年輕人有機會到國外讀書，相信也會感到期待，但在韋祺身上偏偏只感覺到她想留守香港。



「就算離開兩年還是會多抽時間回來。」韋祺還未走，已想着要回來，她續說：「會回來比賽，選一些重點賽事，會盡量多回來。」身穿著港隊隊服的她剛代表完香港作賽，反覆說總會回港，大概只因決心再披港隊戰衣。

姊妹相擁，是每次在賽場做過對手後的指定動作。（張倩儀攝）

韋祺（中）直言即使到了英國也會繼續練習，教練Kate Rutherford（左）已為她們準備好訓練計劃。（資料圖片／盧翊銘攝）

是香港人 夢想就是代表香港



問道三姊妹如此決心將來要回港的原因，三人一致道：「一定是代表香港！這是我們的Dream（夢想）！」雖擁有如外地人的深邃五官，但在這混血的特徵之下，她們內心是不折不扣的香港人。「夢想是回來可以代表香港出戰下一屆亞運，可能是三項鐵人和跑步。」年紀小小，但韋氏姊妹跑的每一步都在追趕她們的夢想，「如果有人問，我是香港人還是英國人，我會說是香港人。」這種身份認同、她的一字一句，讓記者也不禁感動。

為港隊披甲踏上亞運場上是韋祺的夢想。（資料圖片／盧翊銘攝）