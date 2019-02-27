【D1田徑】「韋氏三姊妹」無敵登場　協恩黃卓寧無緣紀錄

港九區D1中學校際田徑比賽今日（27日）於灣仔運動場上演首日賽事，上午徑項賽事只有女子1500米決出獎牌，今年初登D1殿堂的聖士提反女子中學憑著「韋氏三姐妹」韋祺（Cade）、韋禔（Lula）、韋樂（Roxy），包攬B、C Grade金牌及B Grade銀牌，其中在B Grade封后的韋祺，以4分鐘37秒99將紀錄推前近15秒；而韋樂於C Grade則以4分鐘53秒42衝線封后，打破胞姐韋祺前年造出的紀錄。

賽前「韋氏三姐妹」已經是賽事大熱門，早在去年參戰D2比賽時，韋祺已經成功打破女子B Grade 女子1500米紀錄，今年升上D1作賽，她與孖生妹妹韋禔再於B Grade 1500米顯示超班實力，早在首圈已經遙遙領先，及後韋祺更「放甩」妹妹韋禔，愈戰愈勇。最終「大家姐」韋祺以第一名衝線，韋禔緊隨其後以4分鐘49秒45衝線，雙雙打破學界紀錄。



至於韋樂賽前已經表明希望打破姐姐所保持的C Grade紀錄，最終如願以償，Roxy甫開跑已經遙遙領先，及至第二、三圈更是如入無人之境，最終無懸念下第一名衝線，以6.14秒之差刷新C Grade紀錄。

三姊妹中年紀最長的韋祺，一舉將女子B Grade 1500米紀錄推前接近15秒。（徐焌然攝）

儘管屈居於姊姊韋祺之後獲銀牌，但韋禔同樣打破B Grade紀錄。（徐焌然攝）

「大家姐」韋祺：沒想過會將紀錄刷新如此多



女子B Grade金牌得主韋祺賽後對成績驚訝，沒有想過自己能夠以如此大的距離刷新紀錄，「我之前的個人最佳成績是4分44秒，賽前已經希望將紀錄推前得愈多愈好，但沒有想過那樣多（14秒84）。」初登D1大舞台，「大家姐」只覺刺激，「氣氛與D2非常不同，不同學校會為自己的運動員大斷大聲打氣，這種氣氛會令自己跑得更快。」

韋樂出戰C Grade 1500米，打破韋祺前年造出的紀錄。（徐焌然攝）

韋氏姊妹們賽前已將分段目標時間寫於手背上，最終造出佳績。（徐焌然攝）

兩位「韋氏妹妹」也對今日所造出的成績均滿意，C Grade金牌得主韋樂表明一直都以姐姐的紀錄為目標，「因為C Grade紀錄由姐姐（韋禔）所創下，故我渴望打破這紀錄，證明自己跑得比她快，但她今日在B Grade所造出4分鐘37秒紀錄實在太快，日後要打破頗有難度。」至於跑出4分49秒45的「二家姐」韋禔滿意今日表現，認為自己今年進步良多。

黃卓寧雖順利贏得A Grade 1500米金牌，卻以0.69秒之差無緣破紀錄。（徐焌然攝）

距離紀錄只差不足1秒，黃卓寧失望得跪地。（徐焌然攝）

距紀錄僅0.69秒 黃卓寧奪金仍留憾



至於A Grade 1500米方面，協恩中學的黃卓寧衛冕成功，以4分53秒96衝線，惟以0.69秒之微無緣紀錄，完成比賽後，她顯得十分失望，懊悔得跪地抱頭。黃卓寧表示自己近期狀態正好，今日志在打破紀錄，故對於今日所造出的時間並不滿意，唯有寄望接下來能在800米順利衛冕。