【金山行山路線】城門水塘起步探軍事遺跡　連走孖指山金山落長坑

高空反氣旋支配南海北部，為本港帶來晴朗及炎熱天氣，山線安排走城門的孖指山及金山，讓隊友們看看戰時的軍事遺跡。 （行山日期：2019年6月19日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上有驟雨，與隊友在荃灣翠苑早餐，9時15分搭小巴上城門水塘，出席8人沿城門水塘車路步至麥徑6段入口（戰時遺跡徑），石級路上行順道參觀戰時機槍堡，中途有分岔口，轉入小路上337米高孖指山，天氣勁酷熱，上到孖指山已「散哂」。

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小休過後繼續沿山脊行走，至坐標石出口接回衛徑右行下金山路。到達金山路休息一會，又踏石級路上金山方形標柱（水務界石）大休。休後沿金山山脊下山出長坑村，再走村路經蝴蝶谷路下荔枝角，再步至長沙灣午膳，當日約走9公里，4個多小時走完。

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你使用「GPS遠足留蹤」服務：

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