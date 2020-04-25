【美女郊遊遊】跟陳欣妍沈殷怡足跡去行山　總結節目11條行山路線

由「Double S」陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）主持的行山節目《美女郊遊遊》已經全部播出，大家記得她們去過什麼地方行山？ 有的行山路線簡單易行，例如她們穿三點式泳衣行的橋咀，但亦有的路線難度甚高，例如針草帽及蚺蛇尖。本文將簡介節目行過的路線，供大家參考；若果你真的打算跟隨兩位Shirley的步伐尋幽探秘，請做更詳細的資料搜集，量力而為！

《美女郊遊遊》行山路線1：針草帽

路程：約15公里

體能需求：5星

技術需求：3星

針草帽的路線圖。（Openrouteservice截圖）

針草帽的高度圖（Openrouteservice截圖）

簡介：由城門水塘起步，沿麥理浩徑第7及第8段行，攀登針山、草山及大帽山3座高山，至荃錦坳為終點，故此路線合稱為「針草帽」。雖然全條路線行麥徑，路徑明顯，但上落甚多，體能需求非一般行山人士所能及，新手切勿胡亂嘗試。行山專頁「Hikipedia」都覺得陳欣妍及沈殷怡行完針草帽都十分難得！

「Double S」行針草帽：

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+ 12 + 11 + 10

《美女郊遊遊》行山路線2：昂平

路程：約3.5公里

體能需求：2星

技術需求：2星

由馬鞍山村經馬鞍山郊遊徑到昂平，之後原路折返。（Openrouteservice截圖）

這條路線的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：這條是大眾郊遊路線，可以在馬鞍山村起步，沿馬鞍山郊遊徑，路徑明顯，指示充足，緩緩上斜到著名郊野景點昂平高原，之後原路折返。在行山季節的周末假期，昂平遊人水洩不通。馬鞍山村交通不便，若以錦英苑為起點及終點，雖然路程延長，但延長的路全是馬路。

《美女郊遊遊》行山路線3：大金鐘

路程：約4公里

體能需求：4星

技術需求：4星

由馬鞍山村上大金鐘再落昂平的地圖。（Openrouteservice截圖）

這條路線的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：同樣是馬鞍山村起步，都會行到去昂平，但如果先上大金鐘的話，難度就會大幅提升。在那集節目中，兩位Shirley不經大金鐘，交由團隊好友何啟華（Dee）上去。大金鐘屹立於昂平的北面，上落山的路不長，但十分陡峭，需要手腳並用，不建議新手前往。

「Double S」行昂平及阿Dee行大金鐘：

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+ 8 + 7 + 6

《美女郊遊遊》行山路線4：南涌郊遊徑

路程：約6.7公里

體能需求：3星

技術需求：2星

行澗較危險，不如行旁邊的南涌郊遊徑，途中都會經過石澗。（Openrouteservice截圖）

南涌郊遊的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：節目在第3集到屏南石澗，但行澗風險高，故不介紹行澗路線，有興趣觀賞屏南石澗的朋友，可以行南涌郊遊徑。南涌郊遊徑中途會兩次跨越屏南石澗，由村口行入去，再上山徑行到終點丹竹坑，接近7公里。這條路線前後段多上落，最高點超過400米高，所以都要點體能。

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陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）在第3隻行澗，勇闖屏南石澗，但行澗危險，勿胡亂嘗試。（ViuTV截圖）

《美女郊遊遊》行山路線5：蚺蛇尖

路程：約12公里

體能需求：5星

技術需求：5星

由北潭坳上蚺蛇尖再原路折返的地圖。（Openrouteservice截圖）

這條路線的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：由北潭坳出發經麥理浩徑行到赤徑，再在大浪坳走上小路，攀登「香港三尖」之首蚺蛇尖，對體能及技術的要求相當高，是各方面難度加強的大金鐘。蚺蛇尖絕非新手路線，上山難，落山更難，考慮挑戰之前，最好有行針山、釣魚翁、大金鐘等山峰的經驗。

「Double S」行蚺蛇尖：

+ 9 + 8 + 7

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《美女郊遊遊》行山路線6：橋咀洲

路程：約2公里

體能需求：1星

技術需求：1星

橋咀洲行山路線地圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：節目最期待畫面的一幕就在橋咀洲發生，兩位Shirley穿着三點式泳衣離開半月灣，行上97米高的黑山頂。繼續行的話，可以行到橋咀另一個沙灘。半月灣及橋咀沙灘都有街渡往來西貢市中心。這條行山路線不長，攀升高度又不高，風景亦漂亮，是個不錯的郊遊選擇，只是交通較不便。

「Double S」行橋咀洲：

+ 13 + 12 + 11

《美女郊遊遊》行山路線7：東龍洲

路程：約2.5公里

體能需求：1星

技術需求：2星

由碼頭行到營地，再到玩飛索地點的地圖。（Openrouteservice截圖）

這條路線的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：兩位Shirley在東龍洲玩飛索，這個當然是需要專業人士指導的活動，但普通郊遊人士都可以搭船去東龍洲行山遊覽。在碼頭落船後，可往營地方向行，沿途是石屎村路，經過幾間士多。行到營地，可以行山路上一點，就會到玩飛索的地方，從這個位置來回碼頭的路程不遠。

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陳欣妍及沈殷怡在飛索前講解。（ViuTV截圖）

《美女郊遊遊》行山路線8：鎖羅盆

路程：約5.3公里

體能需求：2星

技術需求：2星

由荔枝窩行到鎖羅盆的路線。（Openrouteservice截圖）

這條路線的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：現時周日假期會有街渡來往馬料水及荔枝窩，令到去鎖羅盆方便了一點。在荔枝窩落船後，可跟隨兩位Shirley的足跡，先到荔枝窩的客家村落遊覽及吃東西，之後就往鎖羅盆進發。途中有上落，路徑及指示都算明顯，之後原路折返回荔枝窩搭船走，路程亦不遠。要留意的是，紅日往來荔枝窩只有一班船，請留意船期。

「Double S」行鎖羅盆：

+ 19 + 18 + 17

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《美女郊遊遊》行山路線9：女婆山

路程：約5.2公里

體能需求：3星

技術需求：4星

到女婆山找陽元石的建議路線圖。（Openrouteservice截圖）

這條路線的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：由梅子竹沿馬路上山，接梅花古道，行到女婆坳轉上女婆山，途中就會見到充滿陽氣的陽元石。不過，上女婆山的山路並非明顯山徑，路況崎嶇。離開陽元石，可選擇原路折返，若果續上女婆山頂，再往亞公角落山的話，路況不明顯，難度較高。

「Double S」行女婆山：

+ 6 + 5 + 4

《美女郊遊遊》行山路線10：城門碉堡

路程：約3公里

體能需求：1星

技術需求：1星

由小巴站行到去戰爭遺跡的路線。（Openrouteservice截圖）

原路折返的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：由城門水塘的小巴站起步，沿城門道行到燒烤場，接上麥理浩徑第5段，沿樓梯行一會，就會見到二戰時的遺跡，有戰壕及砲兵觀測所。這條行山路線路程短，全程行鋪設過的明顯山路，適合輕鬆郊遊。不過，戰爭遺跡日久失修，部分通道漆黑一片，就不建議大家深入探遊。

兩位女主持介紹城門陣地遺跡。（ViuTV截圖）

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《美女郊遊遊》行山路線11：獅子山

路程：約5公里

體能需求：3星

技術需求：3星

獅子山行山路線圖。（Openrouteservice截圖）

這條路線的高度圖。（Openrouteservice截圖）

簡介：由獅子山公園的山路起步，行上九龍坳回歸亭，之後沿崎嶇山路登獅子山，再上獅子頭。除原路下山，還可以沿獅脊走，行樓級落麥理浩徑，之後往沙田坳道方向下山。由回歸亭上獅子山的路是天然山徑，上山亦需要體力，而往獅子頭則需要少量攀爬，量力而為。曾經試過有行山人士在獅子山拍照時不慎墮崖，請大家多加小心！

她們行到上獅子山的山脊了。（ViuTV截圖）

最後，由於行雙鹿石澗及馬鞍山礦洞的路線較危險，故不介紹，另外到吊鐘洲行去看「金魚擺尾」石景的路線交通太不便，所以亦沒有介紹。《美女郊遊遊》的攝製隊透露，他們還行過去西貢長咀等日出及到沙頭角蓮麻坑看礦洞，但節目只是輕輕帶過，兩位女主持沒有去到，出街片段亦不多，故亦沒有本文提及。

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吊鐘洲的「金魚擺尾」石景。（ViuTV截圖）

行山記得注意行山禮儀：

+ 12 + 11 + 10

建議放入背囊的行山裝備：