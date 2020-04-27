【飛鵝山自殺崖意外】屬郊野公園高危地點　3年前有行山客墮崖亡

今日（4月27日）有行山人士在飛鵝山自殺崖失足墮下，消防及飛行服務隊到場搜索，證實事主身亡。自殺崖地勢險要，過往曾經發生過致命行山意外，亦被漁護署列入高危地點，呼籲遠足人士避免前往。

消息指56歲的女死者與10名友人從牛池灣出發行山，路經自殺崖，失足墮下。同行人士報警，消防員接報後上山搜索，飛行服務隊亦派出直升機協助搜救，最後消防發現墮崖女子已經死亡。

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自殺崖位於飛鵝山南脊，地勢陡峭，是一處出名難行及危險的行山地點。飛鵝山道有兩條險要的山路上自殺崖，分別被命名為「崎嶇」及「高危」，另外日落脊上去更加高難度及危險。自殺崖下有鵝肚機道，接連另一邊登山的佇鷹脊，皆非正常山徑，路況崎嶇。此外，自殺崖頂有路通往飛鵝山頂。

自殺崖過去都曾經發生過致命行山意外。2017年11月，一名48歲女子與11名友人從札山道上山，目標登上飛鵝山山頂，行經自殺崖時，因碎石跣腳墮下山崖約20米，傷勢嚴重，送院搶救後不治。

漁護署列出郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，供行山人士參考，呼籲行山人士避免前往，自殺崖正是16個高危地點之一。其餘高危地點包括大城石澗、獅子山山頂、蚺蛇尖、四疊潭、燕子岩、新浪潭瀑布、狗牙嶺、水澇漕、黃龍坑、彌散石澗、馬騮崖、屏南石澗、大石石澗、吊手岩及摩天崖。

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