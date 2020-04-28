疫病帶來改變　FIFA高層籲不衛生行為需罰牌　球員慶祝都要隔開？

一場於中國武漢爆發的疫症，勢必改變全球的一些生活習慣，球壇亦不例外。國際足協（FIFA）高層近日呼籲復賽之後，為阻止細菌病毒傳播，一切不衛生的行為如吐口水等都要禁止。萬一球員犯禁，球證可出牌處分。

新冠肺炎肆虐全球，多國聯賽陷入停擺。雖然近日傳出多個聯賽有望於未來兩個月恢復作賽，但在仍未有療法或疫苗出現之前，就算閉門作賽仍是有不少潛在風險。

有見及此，FIFA衛生委員會主任Michel D'Hooghe近日呼籲球場上的行為作出改變，減少染病的可能性。

「喂，好污糟呀！」英超球員吐痰吐水特集（慎入）

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FIFA高層要求球員改變習慣，停止在作賽時吐痰。（Getty Images）

D'Hooghe更警告球員改變一下習慣，否則要為不衛生的行為付上代價。FIFA有意要球證就球員在場上任何不衛生行為派黃牌，故球員將不可以再吐痰，就算飲完水後再將水吐出亦不可以。

如果FIFA改例，球員吐痰隨時會換來一面黃牌。（Getty Images）

病毒可於口水全時間生存，故曼城後防基爾獲加吐水的習慣要改一改了。（Getty Images）

不少新冠肺炎患者都未有出現症狀，故專家指出吐口水等行為極有機會導致「球員傳球員」的危險，亦呼籲球員慶祝亦要防止有任何近距離接觸，賽前握手、隊友之間擁抱以及賽後換波衫都可能要避免。

各國開始有復賽的時間表，如德甲就準備於5月初重燃戰火，英超已有3隊重開訓練基地，有指賽會目標在6月8日恢復比賽，以閉門形式完成餘下總共92場賽事，希望可於7月完成賽季。

專家指球員吐口水是最高危的傳播行為。（Getty Images）

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