【足球熱話】孫興慜軍人Look曝光　濟州島服役三星期

由英超球星搖身一變成為軍人，效力熱刺的孫興慜在英超停賽期間，返回韓國接受為期三星期的兵役。 韓國傳媒在網上流出一張孫興慜的近照，因服役的關係而換上一頭清爽的「陸軍裝」，並露出他的軍訓編號。

在2月中的英超中不慎右手骨折，孫興慜今季原先大有機會因傷「收咧」，加上新冠肺炎導致英超停擺的關係，他獲熱刺放行返韓，接受為期3星期的軍訓，完成公民的義務。

孫興慜在返回韓國接受兩星期隔離後，在上周一（20日）開始在濟州島西歸浦市的海軍陸戰隊，接受為期3星期的軍事訓練。孫興慜擔心入營時引來不少球迷聚集，所以特意發聲明呼籲球迷們不要送行，使他可以低調入營。

孫興慜軍事訓練開始 入營形單隻影 球迷聽話未有送行

孫興慜今月入營接受軍事訓練 海軍陸戰隊精讀班學啲乜？

孫興慜在英超停擺期間，返回韓國接受三周軍訓。（資料圖片／Getty Images）

韓國傳媒在網上流傳一張孫興慜的近照，在相中的孫興慜穿上一套全紅色的運動裝，紅色正是韓國海軍陸戰隊的標誌顏色，在運動裝上顯示其139的軍人編號，並以一頭「陸軍裝」示人。

根據韓國《朝鮮日報》報道，孫興慜在完成餘下兩星期的兵役後，將獲得二等兵的軍銜，他需要在34個月內再完成544小時的義工服務令。

網上流傳一張孫興慜在軍中的近照。（Instagram@footballistkr截圖）

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