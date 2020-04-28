足球浪人奧斯華度視托迪人生終極贏家　訪問突爆羅馬王子下體尺寸

為了夢想，你有沒有膽量放下一切追夢？ 奧斯華度有，為了音樂，這名意大利籍阿根廷裔射手離開了球壇3年之久。 人生贏家未必名利雙收，奧斯華度就是一個例子。

於阿根廷出生的奧斯華度，2005於阿甲颶風隊出度，15年間效力多支球隊，06年轉會阿特蘭大後，曾於多間歐洲球會搵食，較著名的包括羅馬、祖雲達斯、國際米蘭等球會。奧斯華度2016年回到阿根廷加盟小保加，但因被教頭捉到抽煙鬧不和，最終解約不歡而散。

奧斯華度是名足球浪人，職業生涯效力多間球會。（Getty Images）

當時30歲的奧斯華度要再找球隊落班並不難，但他沒有這樣做。奧斯華度在2020重返球壇時，解釋當時掛靴的原因，正正是「做嗰行厭嗰行」，哪怕自己從小就喜歡足球。被教頭捉到抽煙，只不過是引爆在小保加的所有問題。

「小保加內太多是非，所以我才決定離開。」這名曾代表意大利的前鋒指，當時已經無心留戀足球：「當時有中國球會及可參加歐聯的球會羅致我，但我已完全抽離了，開始討厭自己一直喜愛的足球。」

奧斯華度放棄足球的數年，成為了一名音樂人。（instagram @barrioviejook）

「美食及啤酒比起錢更重要。」（instagram @daniosvaldobv）

+ 4 + 3 + 2

離開是為了回來

奧斯華度更直言，阿根廷的足球流氓問題使他當時無法出門，一天到晚都擔心自己及家人的安危，離開是最好的解決方法。

突然間的脫離造就了另一個追夢的機會，奧斯華度決定走上音樂人的道路，組成搖滾樂隊Barrio Viejo（Old Neighbor），同年就推出了第一張專輯。

奧斯華度今年重返球壇，加盟青訓時期效力過的班菲特。（instagram @daniosvaldobv）

奧斯華度在這3年過着享受音樂、美食及啤酒的生活，沒有什麼重返球壇的必要，但他在2020年決定重返球壇，加入青訓時期曾逗留過一年的班菲特。重返球壇不是為了金錢，已經34歲的奧斯華度指「美食及啤酒比起錢更重要」。

離開需要勇氣，回來亦需要勇氣。

一度告別球壇亦讓他重拾踢足球的樂趣，加上班菲特現時教頭Julio Falcioni力邀，奧斯華度決定拿出一年時間，再給足球及自己一次機會。

在奧斯華度眼中，托迪是人生最大贏家。（Getty Images）

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留着貼臉的鬍鬚，戴起眼鏡的奧斯華度看來有點像影星Johnny Depp，戴上帽子、穿上皮褸，那種Rock友的味道亦十分有型。

效力祖雲達斯時曾奪得意甲，在小保加時曾贏得阿甲冠軍，又能完成音樂人的夢想，獨愛阿根廷燒烤的奧斯華度，卻視意大利名將托迪才是「真正的人生大贏家」。

最近因為新冠肺炎蔓延全球，無法踢波的奧斯華度接受視像訪問時，更大膽地說：「我跟他開玩笑地說他的妻子一定有外遇，這個男人不可能這麼完美。那俊俏的傢伙不會沒有缺點，我不想透露太多，但他下體亦是完美得沒有問題。」

奧斯華度與托迪及迪羅斯十分老友。（instagram @daniosvaldobv）

奧斯華度又說：「那傢伙是我合作過中最佳的球員，就連口臭也沒有，全都是正面的，總有一些問題吧？沒有，他的婚姻也是完美愉快的。」

托迪無疑是人生贏家，但能放下多年的工作，追逐自己另一個夢想，奧斯華度亦是「人生勝利組」的成員。

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