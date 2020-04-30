【足球熱話】法比加斯善舉有回報　高齡曾祖母擊退新冠肺炎

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，不少球會背負沉重的經濟壓力，效力法甲摩納哥的西班牙中場法比加斯，自願減薪3成及延後4個月出糧，並自掏腰包補貼受影響球會員工。 愛心爆棚的他傳來喜訊，他95歲的曾祖母早前不幸染上新冠肺炎，近日已經成功擊敗病毒康復，果真善有善報。

新冠肺炎肆虐全球下，歐洲不少球會希望一眾職球員與球會共度時艱，提出如放無薪假、延遲發薪及減薪等措施，減輕球會的壓力。摩納哥是全法甲球員薪金第二高的球隊，僅次班霸巴黎聖日耳門，早前更傳出球會希望球員大幅減薪一半，而部份職員需要減薪3成。

2019年初加盟摩納哥的前阿仙奴隊長法比加斯（Cesc Fàbregas），早前接受減薪3成，並延遲4個月發薪，除此以外更自掏腰包，補貼一眾受影響的球會員工，使他們可以得到全數薪金，為摩納哥省卻200萬英鎊。

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現時效力摩納哥的法比加斯，特意為球隊受影響的職員自掏腰包。（資料圖片／Getty Images）

法比加斯年屆95歲的曾祖母成功擊退新冠肺炎康復。（法比加斯Twitter截圖）

法比加斯在巴塞隆拿的95歲曾祖母，所入住的安老院早前爆發新冠肺炎，全院近7成老人家不幸染疫，法比加斯的曾祖母同樣未能幸免。今次疫情死者和出現嚴重病症人士，大部分均為年長者，前皇馬會長辛斯也在今次疫情中染病離世，法比「太嫲」年近百歲自然令人憂慮。

法比加斯化身「義氣仔女」，好心有好報，他在Twitter公布喜訊，指他的曾祖母已成功擊退新冠病毒。

法比加斯在帖文中稱曾祖母是「超級英雄」，同時感激醫護人員的付出，「我的95歲曾祖母已擊退新冠肺炎，在昨日的病毒測試呈陰性反應。曾祖母在我眼中是超級英雄，但她的康復必須歸功於醫護人員，感激他們的無私付出。」

曾確診新冠肺炎的球員（按圖放大）：

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早前，法國總理菲利普（Edouard Philippe）日前宣布，禁止舉行體育運動到9月，更明言「2019至20年球季不可能恢復」，法甲及法乙幾乎肯定需要腰斬處理，大有可能未能完成全個球季。

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