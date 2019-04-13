【英超】法比加斯談離開車路士原因　指沙利及佐真奴像兩父子

今年初由車路士轉投摩納哥的西班牙中場法比加斯表示，他原本會跟車路士續約，但因為「有個新教練來到，還帶了一個像他兒子的球員」。法比加斯明顯指車路士主帥沙利及中場佐真奴費路。

法比加斯現效摩納哥。（Getty Images）

現年31歲的法比加斯在今年冬季轉會窗離開效力了4年半的車路士，改投法甲的摩納哥。法比加斯在最近一次記者會上，講到他離開車路士的原因，「我喜歡有新目標，一直以來，我覺得面前有新目標是很重要的。」

法比加斯在冬季轉會窗離開車路士。（Getty Images）

「我效力車路士的時候，我可以續約留隊的，但有個新教練來到，還帶了一個像他兒子的球員。對我而言，要踢足每場比賽是很困難的，但這卻是我想做到的。我愛足球。當我踢車路士時，我很開心，但無論什麼原因，要踢足每場比賽其實是沒有可能的。」

車路士今季由沙利執教。（Getty Images）

沙利今季上任車路士主帥，還從舊球會拿玻里帶來意大利防中佐真奴費路。在沙利麾下，佐真奴是球隊的防中必然正選，就連尼高路簡迪都要遷就他，轉踢一個較多參與進攻的位置。佐真奴今季英超上陣32次攻入兩球，場均87.9次傳球排英超第一，其傳球成功率有89.6%。

佐真奴獲得重用，是車路士中場的必然正選。（Getty Images）

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