【歐霸】法比加斯專注講波拒與車路士捧盃　盛讚夏薩特批評奧斯爾

日前歐霸盃決賽，車路士以4：1大勝阿仙奴捧盃，這場比賽的評述員法比加斯將獲發一面冠軍獎牌！文裝一道的法比加斯現效摩納哥，但他上半季效力車路士時曾出戰歐霸盃分組賽，交出過兩次助攻。

32歲的法比加斯在周三的歐霸盃決賽擔任評述員，這名西班牙中場現效法甲的摩納哥，曾經為車路士及阿仙奴兩支英超球隊效力。當車路士贏波後，有邀請法比加斯一同來到場上捧盃，但他敬業樂業，拒絕邀請，繼續做節目，待直播完結後，他才到更衣室與一班前隊友慶祝。

完成節目後，法比加斯入到更衣室與一班前隊友慶祝。（Twitter）

法比加斯今季曾為車路士在歐霸盃上陣，所以獲得獎牌。（Getty Images）

除了可以分享車路士的捧盃喜悅，法比加斯還可以領歐霸盃冠軍獎牌，因為他在冬季轉會窗離隊前，曾經為車路士踢過5場分組賽，雖然沒有入球，但交出兩次助攻，絕對是冠軍功臣之一。

法比加斯在節目中曾講到車路士領隊沙利在賽前操練扔帽的事，他表示沙利那時肯定動了真火，並非「煙幕」，他說：「我向你保證，這是真實反應。我認識他，他是個迷信的人。他喜歡在比賽前一日的最後訓練死球戰術。因為那天是公開操練，不容許他那樣做。」

法比加斯在周三的歐霸盃決賽擔任評述員。（法比加斯Instagram）

法比加斯還在節目中批評歐洲足協將決賽安排在巴庫，漠視球迷，他說：「踢比賽的是球員，但球迷才是最重要。球員可以來，但球迷就被留低，我有很多朋友本來都想入場觀看，但他們沒有來到，因為他們負擔不起，這裏太遠了。兩支倫敦球隊比賽，如果安排在奧脫福或者溫布萊，才是合理的。你應該為球迷考慮更多。」

阿仙奴中場奧斯爾在決賽發揮欠佳，被換離場；法比加斯亦有提到奧斯爾，他認為這名德國中場的實力毋庸置疑，但不是領袖的材料。法比加斯說：「他效力皇馬的時候，身邊全部是最頂尖的球員，包括體壇史上最優秀的其中一人C朗拿度。我不是質疑他的實力，他的確在那裏踢過最高水平的足球。」

他續說：「相信大家都同意皇家馬德里、巴塞隆拿及拜仁慕尼黑是歐洲的頭3強，當你離開後，你需要發揮更大的能力，因為你身邊的隊友並非全部最頂尖水平。球會買你回來，就是想你做領袖，但我覺得奧斯爾未能帶領球隊。我不是跟他每日操練，但我不覺得他做領袖的能力。」

法比加斯批評奧斯爾無法「carry」球隊。（Getty Images）

法比加斯認為夏薩特是車路士的美斯。（Getty Images）

法比加斯還有大讚夏薩特，他說：「我不敢說夏薩特是車路士史上最好的球員，但從天賦才華來看，他的確是最有才華的球員。我跟他做過5年隊友，當我加盟車路士時，說過他是我們的美斯，而他證明了我的說話是正確的。」

法比加斯已非車路士人，但有獎牌，而3號門將羅拔格連雖然一直是車路士的球員，但得不到獎牌，因為他沒有上陣過。在頒獎禮上，不在後備名單之中的羅拔格連也換上整齊的球衣，當隊友逐一獲頒獎牌時，他就獨個兒四周逛，之後就直接上台，捧起獎盃。