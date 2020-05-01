大東山青龍石澗意外｜女死者行山經驗豐富　曾參加山賽獲組別亞軍

64歲的資深山友林慕儀周二在大嶼山青龍石澗失蹤，經過一日的搜索，周三傍晚被發現身處大東山「天池」附近的山坡，遍體鱗傷，送院後不治。 林慕儀有豐富行山經驗，十分熟悉青龍石澗，長期跟隨多支本地旅行隊行山，人緣甚好。收到她失蹤的消息後，旅行隊紛紛號召山友周三上山搜索，幾十人分開多個小隊，搜索青龍石澗不同的源頭以至南龍石澗。

消息指，林慕儀與丈夫在周二（4月28日）上午由䃟石灣出發，上溯青龍石澗登大東山。行完下游，丈夫在南大嶼郊遊徑附近失去林慕儀的蹤影，但他那時不太擔心，據認識他們兩夫妻的山友透露：「他們有時都是這樣，不見了，沒有所謂，大家都那麼熟路，各有各行，回到家自然相遇。」但這次回家後，丈夫遲遲未見林慕儀歸來，故在周二晚上報警。

事發後，警方一度發布林慕儀失蹤消息新聞稿。（警方提供圖片）

林慕儀活躍山界多年，是行山界的前輩，時常跟隨馳騁八澗、鷹傑之友及優悠等行山隊上山，而且她人緣很好，在多支旅行隊都有朋友，所以大家得知她失蹤後，馬上號召山友在周三早上義務上山搜索。

有參加搜索的山友表示，他們在東涌集合上巴士，「我那架雙層巴士座位坐滿，到伯公坳，幾乎全車人下車，之前已經有一架車開走，上網見到追風旅行都有幫手，總之很多人幫手。」人多好辦事，他們分成多個小隊，其中3隊人經南大嶼郊遊徑行，搜索青龍石澗上游主澗、左源及右源，還有一隊去搜索鄰近的南龍石澗。

那名參與搜索的山友指，林慕儀太熟悉青龍石澗一帶的地形，熟到可以隨時轉路線，「事主是個資深的山友，她跟過很多隊，行過很多路線，很熟路，很熟澗。她可以跟你講到，上到那裏就會見到什麼，她能告訴你一會兒那裏有個水池，但不夠靚，再行上一個更好。他們兩公婆很喜歡行山，就算不跟隊，都會自己去行。」

林慕儀除了經驗豐富，體能亦相當好，以前多次參加山賽，成績不俗，例如在2006年的第5屆樂善盃，她以4小時14分行完30公里山路，得到女子先進組亞軍；當時樂善盃的路線要上蚺蛇尖再出長咀，經大浪四灣回去北潭涌。到2010及2011年兩屆樂善盃，林慕儀仍然在女子先進組躋身前10名。除樂善盃，她以前亦有參與另一項山賽山野之王。後來年紀大，她就沒有再參加山賽。

在周三傍晚，消防員在青龍石澗源頭「天池」附近找到林慕儀，當時她多處受傷，昏迷不醒，由直升機送往東區醫院後，證實不治。據參與探索的人士透露，消防發現林慕儀的位置不在大東山「天池」或青龍石澗之上，而在「天池」旁的山頭上，「以失事位置來看，她偏離了原定路線，可能她去行新路，或者遇到新的絲帶路，她好奇去行。」

消防周三傍晚在大東山「天池」附近發現林慕儀。（受訪者提供）

去大東山「天池」唔一定行澗：行山路線｜由伯公坳上山到爛頭營找天池 小徑隱蔽沒有補給新手不宜

那名參與搜索的山友感嘆，會以林慕儀的意外警剔自己，「跟隊行山有快有慢，你望到前面有個人，才好行快點追上去。如果望不到前面有人，寧願行慢一點，等後面的一個，至少轉頭會見到其他人。萬一我行錯路，後面的人見到，都會提我。」

在《賞遊香港石澗》一書中，作者梁榮亨以「險澗」來形成青龍石澗，旱季攀行不易，豐水期攀遊更要加倍小心；缺乏行澗經驗者，切勿犯險。在2017年7月，有位66歲行山客在青龍石澗跣腳，下墮8米，頭破血流，要由直升機送院救治。

建議放入背囊的行山裝備（按圖放大）：

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行山要注意行山禮儀（按圖放大）：