【英超】復賽傳聞下人心惶惶　阿古路：有子女的球員十分擔憂

英超賽會與英國政府進行會議後，掌管體育事務的大臣杜永敦開腔望英超盡早回歸，而賽會亦目標在6月初恢復賽季。 英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖然有放緩跡象，但對復賽仍然有不少隱憂。曼城尖刀阿古路在接受訪問時，稱大部分有家室的球員對復賽感到憂慮。

英超自3月中起，因為新冠肺炎疫情漸趨嚴重而停擺，現時英國疫情已有好轉，所以英國政府早前與英超賽會商討復賽事宜，希望聯賽盡早恢復正常，為一眾英國市民打氣。英超賽會力爭在6月8日重啟賽季，並以閉門形式完成餘下92場聯賽。

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球迷福音！英國政府冀盡早復賽 有望6月8日回歸

英超賽會與英國政府進行會議後，目標在6月初恢復賽季。（資料圖片／Getty Images）

雖然現時與正式復賽的日子仍有超過一個月，但不少球員對復賽依然感到憂心，曼城箭頭阿古路早前接受阿根廷電視台《El Chiringuito》訪問時透露表達自己的擔憂。

阿古路稱：「這個病不少受感染的人也沒有病徵，或許我在自己不知道的情況下染疫，為了減低傳染及受感染的機會，所以我足不出戶，唯一有可能受感染的就是我的女朋友。」

阿古路因擔心受感染，所以在近來亦安在家中。（資料圖片／Getty Images）

除了阿古路自己擔心外，他透露有兒女的球員更為憂慮，而他可以預視到重投訓練初期的感覺，「隊中不少有子女的球員，對復賽依然感到害怕，他們擔心在不知不覺間將病毒感染了家人。當我們重投訓練後，相信隊中的氣氛將會很緊張，因為大家亦擔心受感染，若果有任何一名球員生病，也會令大家十分擔心。」該名阿根廷尖刀希望早日成功研發疫苗，才有希望消滅病毒。

曼城陣中不少球員育有子女，他們對復賽仍有憂慮。（資料圖片／Getty Images）

英超賽會將在今日（1日）再度舉行會議，與球隊討論復操及重開賽季的事宜。現時不少英超球隊已重開訓練基地，讓一眾球員接受輕量訓練，並希望在本月18日恢復正常的團體操練，為復賽作好準備。

阿仙奴球員各自駕車出入訓練場：

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