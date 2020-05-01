【英超】利物浦市長反對復賽　諷球迷漠視守則　官方發聲明還擊

在英超榜首遙遙領放25分的利物浦，一旦聯賽順利重開的話，首度捧走英超錦標相信只是時間問題。 利物浦市長祖安達臣（Joe Anderson）卻不贊成復賽，因為他擔心利物浦的球迷不顧社交距離，在晏菲路外肆意慶祝，增加病毒傳播的風險，更稱球迷聚集帶來隱憂。 利物浦隨即發官方聲明反擊市長，指安達臣對球迷的言論是無中生有。

雖然法甲早前決定提前腰斬賽季，但其餘四大聯賽仍然積極籌備復賽事宜，當中包括全球矚目的英超，英國的政府官員早前開腔希望英超盡早恢復賽事，而英超賽會目標在6月8日回歸，完成餘下賽程。

在聯賽榜拋離次席曼城25分之多的利物浦，距離穩奪錦標僅一步之遙，但因為疫情關係，即使捧走冠軍獎盃，亦無辦法在市內大肆慶祝。利物浦會方與利物浦市長祖安達臣﹑市議會﹑警方及球迷組織進行會議，討論一旦紅軍奪冠後的安排。

球迷福音！英國政府冀盡早復賽 有望6月8日回歸

現時在英超榜首領先25分的利物浦，大有機會在重開賽季後奪冠。（資料圖片／Getty Images）

利物浦球員抗疫有乜做：

+ 12 + 11 + 10

根據《路透社》消息指，祖安達臣是利物浦同市宿敵愛華頓的球迷，而該名市長向《BBC》透露，他認為最佳方法就是提早結束球季，直接向利物浦頒發聯賽錦標，毋須完成整個賽季。

安達臣認為即使在閉門形式或中立場作賽，他亦擔心紅軍球迷聚集在晏菲路球場外，增加病毒傳播的機會，所以仍然不支持重開聯賽的決定，「無論利物浦在主場﹑作客或中立場奪冠，將有不少球迷在晏菲路外聚集，一同慶祝愛隊捧盃，他們很可能漠視社交距離，從而增加散播病毒的機會，這絕對是復賽的隱憂之一。」

安達臣認為當地警方若果需要控制人群及人與人之間的社交距離的話，他們的工作量將會加倍，對他們將是一個甚大的挑戰。

利物浦市長認為將有不少利物浦球迷聚集在晏菲路外，增添病毒傳播的風險。（資料圖片／Getty Images）

該名利物浦市長發表其言論後，利物浦方面隨即回應，發聲明捍衛一眾紅軍球迷，「我們對安達臣市長的言論感到失望，球迷組織早前亦向我們表示，他們將會謹遵社交距離的守則，保持與各界聯絡及溝通，我們將繼續努力協調，以取得共識作為我們的終極目標。」

利物浦市長祖安達臣認為英超復賽並不可行，建議直接腰斬聯賽。（資料圖片／Getty Images）

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