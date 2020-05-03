【英超】朗尼以昔日曼聯青訓作例　籲明日之星需保持專業

朗尼不經不覺已經34歲，現時於打比郡是球員兼教練，場上為球隊博盡爭取佳績，後外就要負責教導一班年青球員如何做個好球員。 這名前英格蘭國腳近日撰文，以昔日曼聯青訓拉夫摩利臣作例子，勸勉年青球員要做職業球員，一定要保持專業的態度。

拉夫摩利臣今年27歲，今季效力錫菲聯，但於一月轉會窗完結前被借到米杜士堡。2010年由青訓升上曼聯一隊，摩利臣當時被視為英格蘭明日之星，「紅魔」名宿里奧費迪南更指他將會是下一個1億身價球星，但「麻煩友」性格使他於2012年被曼聯放走，亦未能在英超站得住腳，成為了一名足球「浪人」。

拉夫摩利臣曾被視為英超明日之星。（Getty Images）

不少當時的曼聯球員都認為摩利臣注定會躋身一流球星行列，2004至17年效力曼聯的朗尼亦一樣，近日於《泰晤士報》撰文時，更透露為何會有這樣的想法。

「我記得在一邊看摩利臣踢波時，認為他具有一切在他的位置發光的條件，」朗尼寫道：「他表現很出色，自信十足，在一次練習賽時短時間內通了尼曼查維迪大細3次。」

後費格遜時代曼聯轉會：

+ 31 + 30 + 29

摩利臣未能在曼聯取得一席位，生活放蕩使他足球生涯不停倒退。（Getty Images）

摩利臣欠缺專業精神，使他無法成為一流球員。「他就是每個職業球員都一定要遵從規矩的例子，」朗尼說：「有些球員在這些規則邊緣存活下來並取得成功，但想想敬業的球員會有怎樣的成就。」

朗尼透露摩利臣在練習時已盡顯天賦，未能成為頂尖球星實在可惜。（Getty Images）

加利仔敬業精神值得尊敬

朗尼以前曼聯球員加利尼維利作例子，指該名前英格蘭國腳雖非一名出色的球員，但就算練波也好，每一分鐘都會盡全力做好份內事，因為努力才會有這麼精彩的職業生涯，絕對值得尊敬。

曼聯1999年三冠王功臣：

+ 21 + 20 + 19

朗尼認為拉夫摩利臣比保羅普巴更有才能。（Getty Images）

助曼聯五奪英超的朗尼，又引述名帥費格遜的說話，指出「生命中最難的是每日都努力工作」，撇除能力等一切因應，「只要每日都努力做好自己，無論什麼工作都會取得成功」。

朗尼指自己兒子是個足球狂迷，34歲的自己作為老將及一名教練，都有必要讓他們走上正確的路，一定要從小就教導他們正確的態度，避免下一個拉夫摩利臣出現。