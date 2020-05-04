【足球熱話】C朗重量級母親節禮物　幾乎不能出生的兒子養活全家

C朗拿度母親Dolores Aveiro在3月初突然中風入院，事母至孝的C朗隨即返回馬德拉島探望媽媽。 臨近母親節，C朗拿度與哥哥為母親預備一份厚禮，逗得大病初癒的媽媽笑逐顏開。

C朗拿度的65歲母親Dolores Aveiro在3月初中風送院治理，一向孝順的C朗，隨即由意大利趕回祖家葡萄牙馬德拉群島侍候在側，幸好她入院後康復進度良好，已在3月底出院，C朗立即在社交網站上載與母親的合照，公布喜訊。

Dolores 康復後，不時在個人Instagram發布自己的生活照，近日更「放閃」，上載包括C朗在內一眾兒子贈送給她的母親節禮物：價值估計達10萬歐元平治房車Mercedes-Benz GLC Coupé。

孝順仔C朗飛返家鄉探望中風母親 認識球王成功背後的好媽媽

C朗行山遊絕美山徑 飽覽大西洋美景 9歲囝囝都行到

C朗母親「放閃」，上載兒子送給她的母親節禮物。（Instagram截圖）

C朗有今時今日的成就，Dolores可謂居功至偉。昔日她在懷上C朗後一度泛起墮胎的念頭，幸好她最後改變主意，「他是我原本打算放棄的小孩，但神不想這件事出現，我都十分感恩，神沒有懲罰我。」

C朗媽媽說，間中兒子會拿這件事跟她開玩笑：「『你不想我出世，但我現在養起你們全部人。』」

除了媽媽以外，C朗在母親節前當然不會忘記生命中另一個最重要的女人，一次過上載分別跟媽媽和女友Georgina的合照，附上一句：「我兩個最重要的女人，母親節快樂。」他與女友的合照更相當親暱，十分甜蜜。

超級孝順仔C朗拿度（按圖放大）

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C朗一家抽空在馬德拉群島行山：

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歸隊復操遇阻滯

意甲球隊可在本月18日復操，C朗拿度已準備起程返回都靈，預備在為期兩周的隔離後，歸隊操練。

不過，據報他的私人飛機曾3次嘗試離開馬德里，但因為航空限制的關係，未能離開西班牙，所以未能前往馬德拉島接載C朗返回意大利，或因而延遲C朗的歸隊日期。

C朗索爆女友Georgina：