孝順仔C朗飛返家鄉探望中風母親　認識球王成功背後的好媽媽

C朗拿度有今時今日的成就，最重要的女人並非女友佐真娜，而是他的65歲母親Dolores Aviero。Aviero為C朗打理家務，處理財政，照顧小孩，是這名超級球星的最強後盾，而C朗亦事母至孝，很多重要的頒獎禮都攜母出席，選女友也要母親過目點頭。

當地傳媒稱，C朗母親Dolores Aviero在昨日（3月3日）凌晨中風入院，幸情況穩定，神智清醒；C朗昨日乘坐私人飛機，由意大利趕回家鄉，探望母親。Aviero大半生為子女勞碌，當兒子C朗有所成就，原本以為可享清福，怎料患上乳癌，儘管曾經痊癒，但癌症去年復發，未知她今次的中風與癌病有沒有關係。

Aviero會在社交網站上載她跟兒子C朗的合照。（Instagram）

C朗一家本來只是馬德拉島的窮困之家，當Aviero懷上C朗之後，她甚至打算墮胎，她擔心無法再養育多一個孩子。Aviero表示醫生拒絕為她墮胎，她於是喝酒狂奔，希望跑到小產，但上天似乎要她產下C朗。

「他是我原本打算放棄的小孩，但神不想這件事出現，我都十分感恩，神沒有懲罰我。有時C朗都會拿這件事跟我開玩笑：『你不想我出世，但我現在養起你們全部人。』我們有時會說笑的。」

兒子在場上比賽，Aviero就跟孫兒在台上看比賽。（Instagram）

C朗足球天賦過人，年少成名，踢上葡超的士砵亭，轉到英超的曼聯，帶領一家人脫貧。C朗成年前，他所賺的錢全由Aviero管理，Aviero還幫助他作出足球路上的決定。

在2005年，C朗的父親因為酗酒而肝病逝世，他更珍惜在生的母親。Aviero在2007年講過，就算在C朗18歲之後，他所賺的錢是存入兩人的聯名戶口之中。C朗是一位孝順仔，除了錢財外，他選的女朋友都要經Aviero過目認可。

2007年是重要的一年，C朗這年的成就大飛躍，開始蛻變成一部入球機器，得到金球獎第二位。好不容易見到兒子名成利就，Aviero這年患上乳癌，但她擊敗癌魔，接受手術，切除了腫瘤。兩年後，C朗向那間醫治好Aviero的醫院捐贈10萬鎊，資助醫院建立癌症中心。

在一些重要的儀式，例如C朗之前續約皇馬時，Aviero亦有在場。（Getty Images）

C朗十分孝順，不會有了女友就忘了母親，幾乎每次的頒獎禮，無論是聯賽冠軍，還是金球獎，他都會帶Aviero一同出席，讓母親在現場見證自己每個光輝時刻，分享喜悅。

在2009年，C朗轉投西甲的皇家馬德里，他馬上花200萬鎊，在馬德里買了間屋給母親住。Aviero一直沒有再婚，在C朗身後默默支持，幫他照顧4個小孩，讓C朗可以專注事業。C朗都講過，他其中一個優勢，就是擁有Aviero這位好媽媽。Aviero的Instagram有超過200萬追隨者，她不時上載她跟兒子及孫兒的合照。

C朗為葡萄牙出戰，Aviero當然現身支持。（Getty Images）

C朗出席重要典禮時，都有帶Aviero一同前往。（Getty Images）

好景不常，在去年初，Aviero透露，懷疑癌症復發，她說：「我在馬德里接受另一邊乳房的手術，我都已經接受了放射治療，我現在要為生存戰鬥。」當時，C朗受強姦案的官非困擾，她全力支持兒子，「我對兒子充滿信心，那個女人去得那兒（酒店），都知道不是上去玩紙牌遊戲。」

如今Aviero中風入院，最憂心及緊張的，肯定是C朗。在C朗心目中，沒有東西比Aviero更重要，沒有Aviero的話，他不會有現在的成就。

C朗效力曼聯時捧盃，都會邀請母親一起慶祝。（Getty Images）