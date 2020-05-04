【足球轉會】「雙零」連格不愁無出路　傳英超四隊有意出手搶人

今個球季零入球及零助攻的曼聯中場連格，在隊中前途堪虞，失去正選位置外，不時傳出離隊傳聞。 連格似乎不愁出路，英國傳媒透露4支英超球隊對「連美斯」有興趣，但曼聯有意將該名青訓產品留在陣中。

連格（Jesse Lingard）今季在場上的表現相當一般，在英超聯賽交出「雙零」數據，球季至今在入球及助攻同樣「交白卷」，使他逐漸失去領隊蘇斯克查的信任。

連格逐漸失去蘇斯克查的信任，但有傳曼聯有意與他啟動續約條款。（資料圖片／Getty Images）

被蘇斯克查冷落後，經常傳出曼聯有意出售「連美斯」的傳聞，而換取空間予查頓辛祖（Jadon Sancho）及基亞利殊（Jack Grealish）等一眾「緋聞新兵」。

連格的「超級經理人」拉奧拿，傳出時常為連格尋找轉會機會，更指馬德里體育會及羅馬等球會亦心儀該名27歲的英格蘭翼鋒。

查頓辛祖無限接近投曼聯 傳連格棄投阿仙奴留隊爭位

連格在今季保持「雙零」數據，但仍然引來不少球會垂青。（資料圖片／Getty Images）

根據足球網站《90min》消息，連格繼續受到其他球會的注意，當中包括李斯特城、紐卡素﹑愛華頓及韋斯咸四支英超球會，但曼聯似乎沒有意欲放售連格，紅魔鬼被指希望啟動合約內的續約條款，跟此子再續約一年。

連格與查頓辛祖私交甚篤，曼聯希望他吸引該名英格蘭新晉國腳來投。不過一旦辛祖及基亞利殊來投後，連格的上陣機會相信將愈來愈渺茫。

盛傳蘇斯克查今夏的「購物清單」：

+ 10 + 9 + 8

後費格遜時代曼聯轉會：

+ 31 + 30 + 29

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