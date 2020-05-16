【荔枝窩行山路線】烏蛟騰起步行到鹿頸　路程長但有士多美食補給

有些朋友行山，是為了到士多食豆腐花，今次就介紹大埔烏蛟騰行到粉嶺鹿頸的行山路線，途經三椏村、荔枝窩及谷埔等村莊，基本上行過每條村都有士多，補給點非常多。雖然全程15公里，但上落不多，全程路線清晰，難度不高；最辛苦是上分水凹那段，但最高點只是約180米高。

路線：烏蛟騰 > 三椏涌 > 三椏村 > 荔枝窩 > 谷埔 > 鳳坑 > 雞谷樹下 > 鹿頸 路程：15公里 需時：7小時 體力需求：3星（路程長，但攀升不多，除荔枝窩到谷埔一段，其餘以平路為主；以5星為最高） 技術需求：2.5星（山徑明顯，指示清楚，沿途補給點多；以5星為最高） 起點交通：大埔墟港鐵站搭小巴20C或275R巴士（巴士只限假日）到烏蛟騰 終點交通：鹿頸搭小巴56K到粉嶺港鐵站

由烏蛟騰行到荔枝窩，再行到鹿頸的行山路線圖。（01美術製圖）

大家可以由大埔墟港鐵站出發，在商場買齊補給及去廁所後，就可以搭車入烏蛟騰。交通方面，每日都有專線小巴20C入烏蛟騰，但班次較疏，在周日及公眾假期，就有巴士275R到烏蛟騰，班次較密。入烏蛟騰的路程幾遠，至少要搭半小時，大家搭車時可以小睡片刻。

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搭小巴的話可以在祠心路路口落車，行到烏蛟騰路盡頭，而巴士的總站就在烏蛟騰路的盡頭。下車後，可以在印洲塘郊遊徑的涼亭整理行裝，例如搽防曬及開行山杖。之後，就沿涼亭後的山路落斜，過橋後在分岔路轉左，往三椏村方向進發。

行到一間大宅的門前，有個村路的分岔口，轉左行一會兒有公廁，而轉右則是去三椏村的路。這段路平坦好行，村徑乃石屎地面。雖然途中有些分岔路通往村屋，但只要跟住中間的大路行即可。由起點起計行了半小時，路面漸變成泥路，就行到一個明顯的分岔口，這裏有部緊急求助電話。

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上下兩路皆可達三椏村，上路要上落山，較辛苦，而下路就緩緩向下為主，較輕鬆，所以今次路線就行右邊取下路。這段路樹蔭多，十分舒服，經過上苗田及下苗田兩條荒廢村落。路上需要橫過石澗，但澗道不闊，又多踏腳石，只要小心翼翼就過得到，難度不高。

過了下苗田，落斜的樓級愈來愈多。由起點計，行了約個半小時，就到三椏涌，這裏有個新建的涼亭。離開涼亭再前行一會兒，就行到三椏涌營地的入口。踏大石過河，跟隨指示牌往三椏村方向行，漸漸地，你會發現路旁的植物變成紅樹林，快將行到海邊。

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三椏村有兩間士多午膳

沿海邊山路行，有些位置會有粗繩，讓行山人士扶手；路上會見到地質公園的遊覽的守則及長凳，放眼望出去的是三椏灣的海景。臨近三椏村，路面變得美輪美奐，相信是近期維修過，之後接上石屎村路，行到一個十字路口，直行續往荔枝窩，左轉則可到今程第一間士多福利茶室。

福利茶室除了有餐蛋麵、豆腐花等郊野士多常見食物外，還有炒粉炒飯、蒸炒海鮮、客家小菜，是很多行山人士午膳的地方。通常由烏蛟騰行到三椏村都要兩小時，若果不想光顧福利茶室，可以在十字路口續往荔枝窩方向行，經過電話亭及公廁後，就行到合益蜂場，食物種類跟福利茶室差不多。

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在三椏涌這兩間士多午膳後，繼續往荔枝窩方向行，沿路指示清楚，路面皆是石屎村路，先上一個大約40米高的山坳，之後徐徐向下，伴河邊路而走。突然山路走出叢林，景色豁然開朗，目前的是荔枝窩灣。漁護署亦在路邊豎立路牌，歡迎大家來到荔枝窩。

行45分鐘到荔枝窩又有士多

沿海邊村路走，不久行到一個分岔口，轉左往梅子林及蛤塘，我們就轉右去荔枝窩村。這段路屬於荔枝窩自然步道，其中一部分是「懸空棧道」，路旁常見資訊牌，跟大家介紹沿途的生態環境。沿路繼續行，就來到一個廣場，廣場旁有涼亭，而在小瀛學校舊址前，會有村民售賣農產品及小食。

小瀛學校旁有鶴山寺及協天宮，而在古樹後就有公廁。由三椏村大概行了45分鐘就來到荔枝窩村，村內有士多，菜式選擇較三椏村那邊少，但都有雞粥、菜脯煎蛋飯、餐蛋麵、豆腐花及涼茶等。村內還有地質教育中心，歡迎行山人士參觀。

荔枝窩是著名的客家村落，有近400年歷史，居民以曾氏及黃氏為主。清朝時，在沙頭角海以南的新界東北海岸，荔枝窩、鎖羅盆、三椏、梅子林、蛤塘、小灘及牛池湖（牛屎湖）7條村合組「慶春約」的村落聯盟，其中荔枝窩人口最多，規模最大，儼然是「慶春約」之首。

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周末假期下午有船離開

荔枝窩是今次路線的中途退出點，在星期六、日及公眾假期，會有一班船在下午3時半由荔枝窩碼頭開往馬料水，如果打算在荔枝窩搭船的朋友，記得留意時間。由烏蛟騰到三椏村再到荔枝窩，其實沒有很多上斜的路，但離開荔枝窩往谷埔就要上山。

如果想在荔枝窩搭船離開，請留意行山的日子及時間。（船公司Facebook）

沿公廁旁的山路上斜，經過荔枝窩村的外圍，上到那棵「通心」的百年秋楓樹，但大家不要攀爬進去，只可遠觀。沿住鋪好木板的山徑，行到在二戰時差點被日軍砍掉的五指樟，之後落樓級，在路口轉右，往分水凹方向行。這段路有的是泥面，有的是石屎。

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經過珠門田的路牌後，山路上斜，有凹凸不平的大石路，也有鋪了平坦石塊的古道，算是今次行程中攀升最辛苦的路段。途中有個路口，轉左往梅子林，我們就直行往鹿頸方向。由荔枝窩起計，上了50分鐘荔谷古道，終於行到今次行程的最高點，大約180米高的山坳。山坳有座百年歷史的修路碑，紀念荔枝窩一帶的村民在民初集資修路，方便村民來往及出去趁墟。

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谷埔有士多出售小食

這個山坳也是分岔口，轉左上斜往烏蛟騰，我們就直行落斜，往谷埔行。這段路全程落斜或落樓級，都相當考腳力，直至落到谷埔老圍公廁。離開公廁，在村路的分岔口轉左。沿路走，左邊會見到村屋，右邊則是蘆葦田。經過啟才學校後，就行到海邊，也是宋伯士多的位置。宋伯士多以小食為主，例如豆腐花、燒賣、魚蛋、茶粿、糯米糍及蕃薯餅。

由荔枝窩起計，行了1小時45分鐘才來到谷埔。在宋伯士多的路口轉左，沿海邊的村徑行去鳳坑村，欣賞沙頭角海的景色，遠眺對面的深圳。望住海景，由谷埔行多30分鐘，就行到鳳坑，那裏有公廁，還有間盈佳茶座。

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離開鳳坑，沿山徑上樓級，登上一個小山崗，之後再落山，沿海而走，行到雞谷樹下村，沿村路出去，接上馬路，那裏又有一間士多。沿馬路行出新娘潭路，轉右續走，就行到鹿頸。鹿頸有兩間茶座，如果不用「醫肚」，就可以排隊搭56K小巴出粉嶺港鐵站。在周末假期的黃昏，小巴站通常排長龍。

路途遙遠請早出發

這條行山路線全長15公里，對新手而言屬於長線，但也是新手可以嘗試的長途路線。一來全程上山不多，只有荔枝窩往谷埔一段較辛苦，二來沿路多補給點，萬一不夠水都有地方買，三來體能不足的話可以在荔枝窩搭船走。

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這條路線景色多變，荔枝窩及谷埔的海景予人完全不同的感覺，但最具吸引力的，還是沿途的士多美食，適合那些行山是為了食更多的朋友。不過，最好還是周末假日去，那些士多說不定會在閒日休息，而且入烏蛟騰的巴士只在紅日服務。

包括在三椏村及荔枝窩坐下來吃東西的時間，這次行了7小時，建議大家早上出發，最好在早上10時前於烏蛟騰起步。

睇片了解荔枝窩行山路線：

行山前先了解行山禮儀：

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教你使用「GPS遠足留蹤」服務：

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建議放入背囊的行山裝備：