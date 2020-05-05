【港超聯】傑志部份球員減薪　增青訓及場地投資　傳主力約滿出走

因新冠肺炎疫情，由3月一直暫停至今，暫定8月中才重啟球季，部份球隊如香港飛馬、冠忠南區等因而暫時減薪，亦有球隊如和富大埔及愉園，一度出現欠薪情況。 作為近年班霸的傑志今日（5日）發聲明，稱要求陣中的「高薪球員」減薪，惟與部份球員未達共識。

傑志聲明稱，「為確保球會的長遠可持續發展，傑志需盡力保證資源用得其所」，並在4月初按國際足協指引（COVID-19 Football Regulatory Issues）與職球員磋商，在沒有訓練及比賽的時期，即4月至6月期間調整薪金，其後擬定薪酬調整方案。

外援應屬傑志陣中薪金較高一群。（資料圖片）

聲明中續指，傑志會方其後與職球員自行揀選的共7名代表討論方案，但未能獲超過75%職球員同意，其後再修訂方案，「只有月薪較高的球員需減薪」，並在4月中再與球員商討。不過，當中仍有5名「薪金屬很高水平的球員」不接受調薪方案，其中2人合約在今夏結束，聲明指他們曾向球會提出過加薪1倍；其餘3人則會在下季尾（2020/21）約滿，傑志其後再向這5名球員「提出2個調薪方案」，但不獲接受，「會方正繼續等待他們的具體建議」。

費蘭度約滿在即，盛傳他會在今夏轉投東方龍獅。（資料圖片）

有傳聞指，傑志兩大主力約滿後或離隊，今季尾約滿的費蘭度盛傳會投向傑志勁敵東方龍獅，另一約滿在即的球員林恩許，曾傳出會加盟富力R&F，但仍有變數。按聲明內容，相信兩人與傑志在減薪方案上仍有分歧。早前曾傳出富力R&F或有「扣糧」方案，但主帥楊正光斬釘截鐵否認：「絕無此事，之前及往後的支薪情況都一切正常」，至於東方龍獅主帥李志堅亦稱，球會出糧情況如常，未有減薪。

傑志稱，新一季將重用更多本地球員、「配合高質素外援爭奪各項錦標」。

有指林恩許或轉投富力R&F。（資料圖片）

傑志續指，賽馬會傑志中心目前正進行、投資2000萬港元的擴建工程不受影響，新建的「傑志－中大運動醫學中心」會於明年初開幕，除了為全港職業足球運動員提供服務、收集數據作科研之用，亦會為大眾提供運動醫學服務，擴建工程亦包括一間運動營養學餐廳。