【港超聯】南區疫境下簽佐佐木周　夥「高達」成日本帥哥組合

港超聯下半季將不早於8月15日重開，而足總日前才剛落實退賽球隊，將續戰餘下賽事的冠忠南區今日（２日）即搶閘公布新外援佐佐木周加盟。

在新冠肺炎疫情下，南區早前被指要求球員減薪，球隊4名外援迪亞高、查維斯、狄卡奧及文迪斯也先後離隊，援將僅剩中堅列文及日本守將「高達」川瀨浩太（Kota Kawase）。

南區早前公布４位外援離隊，包括來港落班多年的狄卡奧（中）。（資料圖片）

不過南區今午宣布，從退賽的香港飛馬簽入攻擊中場佐佐木周，成為球會歷來第3位日本球員。

29歲的佐佐木周近季在港超表現不俗，他在效力標準流浪及飛馬期間，均取得超過10個入球，並可勝任前鋒位置。

前飛馬中場佐佐木周加盟冠忠南區。（冠忠南區提供）

南區日本中堅川瀨浩太。（資料圖片）

日援帥哥組合 望助南區破錦標荒

佐佐木周亦是繼查維斯及文迪斯後，南區再度從飛馬手中羅致的外援球員，他對加盟新東家感到非常高興。 「由於新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，今季賽事大受影響，而作為職業球員，我需要球隊提供機會，才可以上陣比賽，現在得到冠忠南區垂青，感到非常開心。」

他亦大讚南區專業，指球隊在近兩季踢出不俗成績，希望可以協助球隊取得錦標，並憑自己經驗輔助年青球員成長。

對於跟同鄉川瀨浩太並肩作戰，佐佐木周坦言非常期待，「雖然曾與川瀨浩太在同一地方比賽，但就從未與他效力同一支球隊。我們都有同一個方向及目標，十分期待一起上陣為冠忠南區爭取勝利」。

佐佐木周曾效力飛馬及流浪，重溫他的靚仔圖輯（按圖放大）