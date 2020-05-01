【港超聯】梁諾恆投梅州客家　徐宏傑回流富力　有人歡喜有人愁？

港超球會富力R&F跟中甲梅州客家日前達成協議，效力前者的中堅梁諾恆有望與外流港將徐宏傑互換東家。

梁諾恆今日受訪時透露，兩間球會就此交易已進行近一年半的談判，近日終於成事。

「原本12月戰畢東亞錦決賽周後便加盟，但富力希望我留效至港超完季。我得知交易落實後，周三（29日）已到深圳隔離，之後會返回富力基地收拾，再向梅州報到。」據了解，梅州以金錢加上徐宏傑作籌碼，以換取梁諾恆加盟。

梁諾恆（紅衫4號）是近年港足最有潛質的本地中堅之一。（資料圖片）

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曾北上試腳失敗 「機會再來要好好把握」

梁諾恆又指，自己早在飛馬時期已獲梅州接洽，惟當時因受傷而令轉會告吹。而他近年也曾試腳中超的大連一方（現大連人體育會）失敗，因此現時北上機會再度來臨，他希望好好把握。

「轉會是否成功，有些因素自己沒法控制，但這段期間一直準備自己。能夠北上當然很興奮，在新球會需要繼續努力，配合教練戰術、盡快融入，爭取出場機會，甚至正選席位。」

他相信國內聯賽跟港超最大差別，在於「真．主客場」，希望能盡快適應周車勞頓等問題，維持表現，尋求進步，在未來回饋香港足球代表隊。

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至於徐宏傑卻對有關轉會消息感到突然，「本身跟球隊續了約，以為有關交易已完結，未料近日再收到有關消息。」目前仍身在內地的他，未有對此發表感受，僅稱「待將來落實加盟富力後再回應。」

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徐宏傑北上發展後表現進步，近年已成港足主力。（按圖放大）

徐宏傑（右）現效力中甲梅州客家。（資料圖片）

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楊正光：兩個一齊踢富力最好！

富力主教練楊正光則證實兩名球員轉會的成數甚高，他稱自己作為教練，一直鼓勵球員出外發展，藉適應不同環境而進步。楊正光又透露自己一直有留意徐宏傑在中甲的表現，早有將對方收歸旗下的想法。

「傑仔很靈活，可勝任左閘外，在三中堅陣式中也在擔任左中堅。不過，如果梁諾恆與他一起坐鎮，當然會更好。」

富力只剩白鶴、謝家強及羅拔圖等中堅人選，楊正光指球隊會考慮在這位置補強。另據悉，富力最少會再多簽一位本地身份的中場球員；至於東方亦會羅致一位即將取得本地身份的頂級翼鋒。