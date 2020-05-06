【中超】韓國外援金玟哉抱怨中國隊友能力差　勢被國安重罰

中超球隊北京國安的韓國外援後衛金玟哉，日前在一個韓國電視節目中指國安的中國後防球員意識差，表示自己「踢得特別累」及「一個人當兩個人用」。 雖然部分內地網民認同金玟哉的話，但內地輿論普遍批評，金玟哉馬上作出口頭及書面道歉，國安亦表示會嚴厲處罰。

23歲的金玟哉去年從全北汽車加盟中超的北京國安，成為球隊的後防主將。他日前在韓國電視節目中接受訪問，講到在中超及韓職踢波的經歷。

他跟主持傾到亞洲與歐洲後衛的分別時，提起國安的隊友，他說：「後防線上全是前鋒出身，從後衛層面分析的話，對防守的理解會有問題，雖然是國家隊，但補防意識差點。」

國安後防中的國足國腳有于大寶、王剛及李磊，其中于大寶以前踢前鋒，近年改任中堅，內地傳媒猜測金玟哉所指的就是于大寶。

于大寶踢前鋒出身，最近改踢後衛。（Getty Images）

金玟哉還在節目中提到，在韓國國家隊踢波較舒服，「外援有的時候踢到累了，也會搖頭，但中國球員可能不太了解那種心情。」

他大讚陣中的巴西中場連拿度奧古士圖，指這名巴西邊緣國腳懂得墮後要波，助他解決困局，他說：「這種情況下，我毫不猶疑把球直接傳給他，所以之後我控球時也會先找他。」

國安的外援中堅金玟哉在韓國電視節目接受訪問。（Getty Images）

金玟哉大讚國安的巴西中場奧古士圖（左）。（Getty Images）

「在中超踢球很累」

金玟哉表示中國球員能力不足，在中超踢波很累，有時不得不「一個人當兩個用」。不過，金玟哉並非只針對中國球員，在回防補位的問題上，他多次開口批評前全北汽車隊友金珍洙，「兩閘不回防，我會很累，畢竟我一個人要補位，所以我叫珍洙回來，但珍洙就話我沒有問題的。」

「這個時候，我會覺得開心，因為感覺被信任。在中國也是一樣，他們也說你沒有問題的，全上了去不回防。40度下比賽，真的不回防的，防線就只餘兩個人，太艱難了！」

金玟哉（右）亦講到以前踢韓職全北汽車的經歷。（Getty Images）

金玟哉是韓國的國腳。（Getty Images）

其實，金玟哉在節目中談得最多的是渴望到歐洲落班，希望為韓國中堅打開旅歐之路。他覺得自己在傳球、身體對抗性及足球智慧都要更上一層樓，才能夠立足歐洲球壇。

金玟哉的訪問片段出街後，內地傳媒及足球圈都認為金玟哉不尊重隊友，認為他的情商（EQ）低，但內地網民就覺得金玟哉實話實說，中國球員理應正視自己跟外援的差距。

金玟哉事後向球會及隊友作口頭道歉，昨日早上更通過翻譯，向國安交上一份書面道歉，表示願意與隊友解釋，化解誤會，並接受球會處罰。

金玟哉身穿國安2號球衣。（Getty Images）

國安就表示金玟哉認錯的態度好，又配合調查，但一定會嚴厲處罰。國安稱他擅自接受傳媒訪問已經違反規例，而且訪問內容亦為球隊帶來負面影響。