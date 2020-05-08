【F1】今年賽季仍存變數　主席凱利開腔首度讓步或取消

一眾一級方程式（F1）高層包括主席凱利（Chase Carey）及行政總裁布朗（Ross Brawn）在內，一直保持相同說法，依然希望賽季在下半年上演。 一直堅持賽季如常上演的凱利，最近首度作出讓步，表示今年或不能舉行任何分站。

歐洲疫情逐漸緩和，正以為F1賽季有望開鑼時，一直堅持賽季可如常上演的主席凱利，如今竟然首度作出讓步，開腔承認賽季或許受疫情影響而取消，「雖然我們依然對開季充滿信心，但現時階段沒有任何定案，今季或許未能舉行任何賽事。」

F1方面一直努力尋找不同的可能性，其中一個就是新增賽道上演分站，傳聞意大利的伊莫拉（Imola）及德國霍根海姆（Hockenheim）等賽道亦有意舉辦分站，意味今年賽程更存有不少變數。

奧地利站或成揭幕戰 英國站若舉行鐵定閉門飛車

政府不抗拒閉門作戰 奧地利站有望成揭幕戰

德國霍根海姆賽道有意在今年舉辦分站。（資料圖片／Getty Images）

受新冠肺炎疫情影響下，今年F1首10個分站亦因而延遲或取消，賽季最快在7月初重開，在奧地利政府不抗拒閉門作賽下，奧地利站有望成為今季的揭幕戰。

凱利表示，他們預期在開季初期將以閉門作賽，希望在賽季末段可以再度讓車迷入場，「我們依然目標今季舉行15至18個分站，賽程將由歐洲﹑亞洲至美洲，並在中東完成賽季，而開季初段的分站預料需要閉門作賽，希望在季尾有機會容許車迷進場。」

凱利正如早前的說法，希望在12月中完成賽季，而他亦不排除今個賽季在2021年初完成，並堅稱2021年賽季將不會受影響，可以按原定時間表開展新開季。