【港島徑行山路線】山頂盧吉道起步行到薄扶林　難度不高入門之選

港島徑全長50公里分8段，風景、歷史都不平凡。 第一段由山頂盧吉道為起點，以落斜為主而且有數個開揚打卡位，飽覽維港、盧吉道印度榕、遠眺摩星嶺、南丫島，甚至因「明日大嶼」計劃而廣為人知的交椅洲，難度不高而且十分充實。約2至3小時便可完成這7公里路段，於薄扶林水塘作結，離開時交通有極多選擇。 文：周立賢

港島徑於1985年4月正式啟用，多年來廣受歡迎，更在2013年與澳洲悉尼Great Coastal Walk、倫敦Thames Path、蘇格蘭愛丁堡Arthur's Seat等獲《Lonely Planet》選為全球十大最佳行山徑，經得起時間考驗。

路線起點：山頂纜車站旁的盧吉道 起點交通：山頂纜車（中環J2出口） 或 1號小巴（香港站公共運輸交匯處開出） 或 15（中環5號碼頭開出）等路線 終點：薄扶林水塘，步行約11分鐘緩緩下斜的石屎路，可到薄扶林水塘道巴士站終點交通︰城巴7、37A、40、40M、71等 或新巴4、4X、91、970、970X 或小巴22、23，大量路線任君選擇 全程：約7公里 需時：2.5至3.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（接近最高點起步，落斜為主，約有一半位置有林蔭） 技術需求：1星（落斜梯級高度適中，一家大細都不難完成）

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於山頂淩霄閣西方盧吉道的街道牌下方，可見港島徑的標誌及起點。這段以落斜為主，適合新手上路或一家大細。盧吉道以第14任港督盧吉（Sir Frederick Lugard）命名，他在任內興建香港大學，對香港貢獻良多。▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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逾百年歷史的盧吉道初段維港景色被樹木隱藏，不久整個九龍半島就在眼前，不難遇到遠道而來的遊客。不妨坐於百年石椅欣賞對岸的山脈。事實上在春天行盧吉道，很大機會遇到「香港八景」之一的仙橋霧鎖。往前走不久是樹冠宏偉的印度榕（又稱印度橡樹）。

接上克頓道後即轉往夏力道往西北方走，很快就到達人流不多的龍虎山觀景台，這是理想角度拍攝到摩星嶺。要知道「明日大嶼」很有機會於交椅洲和喜靈洲一帶填海，因此這個畫面可一不可再。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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落樓梯後景色一般，多於山腰中穿插，還好有南丫島「三支香」於正前方點綴。途中或有分叉路，向薄扶林水塘方向就可以。在薄扶林水塘道下坡，不久見到一個地圖，就是第一段的終點。

一般而言3小時內可完成，最遲應在下午2時前起步，以免入黑後增添認路困難。對新手而言或許距離不算短，而且中途沒有補給點，不難理解漁護署開發的「郊野樂行」指路線的綜合難度為2星，筆者就給予1.5星體力需求。

連走港島徑第1及第2段的路線圖：

建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你使用「GPS遠足留蹤」服務：

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