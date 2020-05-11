【英超】RB萊比錫高層推薦迪姆華拿投利物浦　高普拒放張伯倫

德甲RB萊比錫射手迪姆華拿（Timo Werner），早前「表明心跡」想轉投英超利物浦。萊比錫高層朗尼克（Ralf Rangnick）接受訪問時表示，「紅軍」踢法與萊比錫相近，認為華拿倘若轉會，去利物浦最適合不過。

雖然利物浦仍未有出手跡象，但華拿今夏轉投「紅軍」的傳聞依然不絕於耳。不過，有質疑聲音指出利物浦三叉戟地位穩固，華拿轉會能否取得自己一席位，或是能否融入利物浦，都是很大的問題。

華拿曾向利物浦「按明心跡」。（Getty Images）

不過，曾執教RB萊比錫的朗尼克認為，華拿是否合適利物浦踢法根本不成問題。朗尼克說：「理論上，我希望見到華拿加入一支不需要控球率的球隊，所以轉投跟我們踢法相似的利物浦最適合不過，當然我更想他留在這裏。」

利物浦領隊高普屢傳想得到24歲的迪姆華拿，英媒指「紅軍」今夏轉會想進一步加強前線兵源，視該名德國國腳為首要目標。

外媒屢傳利物浦想收購華拿，但到現時仍只聞樓梯響。（Getty Images）

華拿的合約有5200萬英鎊的放人條款，早前亦曾明言自己有3個選擇，一是加入一支有爭標能力的球隊如利物浦及為自己的位置而戰，另一個選擇就是到曼聯這樣的大球會，因為可以有正常上陣時間，最後一個選擇就是留在萊比錫。

朗尼克表示「去留是華拿個人決定」，留在萊比錫來季肯定可以參加歐聯。華拿與萊比錫合約到2023年到期，這名德國國腳今季為球隊上陣36場，攻入27球。

利物浦球員抗疫有乜做：

+ 11 + 10 + 9

外媒指高普無意放走阿歷士張伯倫。（Getty Images）

英媒：高普拒放走張伯倫

另外，有傳馬德里體育會欲以中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）交換「紅軍」中場阿歷士張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain），但領隊高普（Jurgen Klopp）認為可出任中前場多個位置的張伯倫仍是球隊重要一員，不會讓張伯倫成為交易籌碼。

張伯倫2017年夏天以3500萬英鎊，由阿仙奴轉投利物浦，惟該季末膝傷嚴重，使他「長唞」，2019年4月底復出，高普相信張伯倫可以重拾狀態，於去年夏天與他續約至2024年。雖然今季表現反覆，但高普依然相信26歲的張伯倫。

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