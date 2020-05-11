【英超】李斯特城公布維猜銅像設計　近5米高矗立主場外永誌不忘

英超李斯特城正式公布在球隊主場王權球場（King Power Stadium）外，為已故班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）設立銅像的計劃。

維猜在2018年10月觀看球隊比賽後乘直升機離開，直升機起飛後不久即失控，在王權球場外墜毀，維猜與另外4人當場罹難。

在空難後接手掌管李斯特城的維猜兒子艾耶獲特（Aiyawatt）去年11月公布立銅像紀念父親的計劃，他表示正尋求一個永久向父親致敬的銅像。經過數月研究後，方案已正式向李斯特城議會提交。

維猜銅像計劃放置在現時球場球會商店一角之外。（Getty Images）

據設計草圖顯示，銅像本身高2.7米，連底座計整體高度接近5米。底座下面會有維猜名字的英文縮寫「VS」，銅像周圍會有不同的畫作和LED燈照射着，以作點綴。現時計劃正進行公眾諮詢，直至6月2日。

李斯特城公布維猜銅像設計草圖和擺放位置：

維猜是泰國富商，在曼谷機場經營免稅店發跡，2010年據報以3900萬英鎊收購仍在英冠角逐的李斯特城，他本人出任主席，兒子艾耶獲特為球隊副主席。

維猜（中）在2016年與李斯特城一起圓夢，首奪英超冠軍，全隊上下興奮捧盃。(Getty Images)

入主球隊後，他定下野心勃勃的3年計劃，當時受盡球迷冷眼和嘲笑。維猜家族注資數百萬鎊提升球隊實力和球場質素，數度衝擊升班失敗後，終在2013/14球季在英冠封王。不過翌年在英超歷盡驚濤駭浪，神奇地在最後9仗取得7勝，憑41分以第14名完成球季，成為英超史上最戲劇性逃出降班厄運例子之一，亦僅為第三支在聖誕節排榜末而最終「上岸」的球隊。

避過一劫後，李斯特城應驗了「大難不死必有後福」這句話。2015/16球季前，雲尼亞里接過帥印，球隊在英超表現脫胎換骨，由一年前聖誕排榜尾，至一年後竟排榜首，最終強勢延續至季尾封王，寫下英超最傳奇一頁。

重溫維猜遇難後李城特城首場主場賽事感人場面：

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