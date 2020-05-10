【英超】白禮頓第3名球員確診　CEO：Project Restart需詳盡計劃

英超球隊白禮頓近日證實，第3名球員確診，球會CEO呼籲英超賽會的重啟計劃Project Restart需要全盤計劃好，才討論確實復賽日期。

白禮頓3月時證實陣中有3名球員出現病徵，當中一人確診新型冠狀病毒肺炎COVID-19，其後再有一人確診。兩個月後球會CEO Paul Barber表示，近日第3名球員確診。

白禮頓再有球員確診。（Getty Images）

Barber表示球會及球員都跟足安全指引，但仍有球員確診，對聯賽重開會否再次爆發新一輪疫情感到憂心，又指其他球會亦應該要憂慮，要一起盡力確保措施可以真的減低感染風險。

白禮頓是其中一間反面英超於中立場閉門復賽的球會，Barber表示現時最重要的是賽會交出一份詳盡的復操計劃，而不是開口講白話要重啟聯賽。

歐洲主要聯賽賽期更新：

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白禮頓CEO呼籲賽會交出全盤計劃。（Getty Images）

建議逐步復操及進行練習賽

「我們需要以小組形式復操，之後再讓球員進行一些接觸訓練，正式復賽前讓球員踢練習賽，重拾比賽狀態。」Barber說。

他又指真正的復賽計劃有很多階段，內容定必十分繁複，相信「英超賽會的工作人員正努力準備一份達盡的計劃書，使得每個階段都在極安全的情況下進行。」

英超計劃6月復賽，但仍未有明確的指引。（Getty Images）

英超獲英國政府支持，目標在6月8日恢復賽季，以閉門形式上演餘下的92場聯賽（16支球隊剩餘9輪賽事，曼城、阿仙奴、錫菲聯和阿士東維拉4隊餘下10場），預料配合歐洲足協的時間表，在7月底完成球季。

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