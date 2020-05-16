那些年的經典外隊訪港2│朗拿甸奴插花賀歲　陳肇麒鬥熱刺一球成名

歐洲以至本地足球聯賽因新冠肺炎而停擺逾兩個月，球迷莫說要親身到外地追星，連睇波也要忍一忍。 過往多支外國勁旅曾來港獻技，創下一幕又一幕令人深刻的場面，現在讓我們回味千禧年後的外隊訪港盛況。 第二集，從2005年賀歲盃入手，重溫「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）的精湛球技，以及港足前鋒陳肇麒攻破熱刺大門的精彩瞬間。

巴西國家隊（2005年）

說到外隊訪港，又怎可少了賀歲盃？足總於2005年豪花近2000萬港元，邀請日韓世界盃冠軍巴西在大年初一訪港獻技。

雖然大哨朗拿度及射手法比安奴最終未能訪港，但森巴兵團「卡士」仍十足，包括應屆世界足球先生「細哨」朗拿甸奴、隊長卡富、羅拔圖卡路士及新星羅賓奴等，令香港掀起一股追星潮。

「細哨」朗拿甸奴（右）帶領巴西國家隊訪港，是歷年賀歲盃經典之一。（康文署年報）

在大球場接近兩萬名觀眾見證下，實力明顯較強的巴西，憑盧斯奧、朗拿甸奴、卡路士及羅賓奴等球員狂數香港隊，一度拋開至7：0。不過港隊卻由李思明完場前近射得手「破蛋」，成為唯一曾射破森巴兵團大門的華人，令該年賀歲盃格外難忘。

巴塞隆拿（2007年）

事隔僅兩年，細哨再度訪港。西甲勁旅巴塞隆拿2007年8月展開亞洲之旅，此季前集訓以香港站作結。球隊除了朗拿甸奴，訪港名單還包括域陀華廸斯、森保達、杜林、迪高、沙維、恩尼斯達、耶耶托尼、亨利及伊度奧等巨星；至於香港就派出傑志跟愉園組成「觀瀾湖邀請隊」迎戰。

細哨兩年後隨巴塞再訪港，跟港將潘耀焯（左）交鋒。（香港足總）

不過巴塞訪港期間本港正受颱風吹襲，比賽因而延期一日上演。在近24,000名球迷冒雨支持下，巴塞有沙維先開紀錄，前線「三叉戟」 ——朗拿甸奴、亨利與伊度奧則合力炮製兩個入球，最後球隊由新星杜斯山度士「埋齋」，以4：0獲勝。

現已投身足總擔任教練的前港腳張健峰，當年負責防守巴塞前鋒伊度奧。（香港足總）

洛杉磯銀河（2008年）

代表另一支球隊再度訪港的還有「萬人迷」碧咸，這位中場在2007年從皇家馬德里轉投美職洛杉磯銀河後，翌年隨隊乘亞洲之旅來港對南華邀請隊，吸引近15,000名球迷入場。

碧咸在港施展招牌七旋斬，惟最終球隊仍落敗而回。（Getty Images）

南華在比賽上半場尾段反擊得手，憑伏兵遠柱的中鋒迪天奴近射建功，惟銀河於62分鐘追成平手。補時階段南華搏得12碼，由隊長李海強操刀入網，而銀河卻戲劇性地在完場前再獲12碼，碧咸主射中鵠，雙方法定時間內踢成2：2。

南華在互射12碼階段5射皆中，而銀河就有1名球員射失，結果南華邀請隊以總比數7：6擊敗銀河，奪得冠軍，但仍無改碧咸在香港球迷心中的地位。

重溫萬人迷碧咸在港一舉一動（按圖放大）

碧咸在港期間出席多項活動，表現相當親民。（Getty Images）

+ 3 + 2

熱刺（2009年、2013年及2017年）

本地傳統球會南華於2009年跟熱刺結盟為伙伴球會，後者同年來港參加Panasonic 邀請盃。熱刺當年四大前鋒羅比堅尼、高治、柏夫尤真高及迪科爾均有隨隊，陣中亦有快翼艾朗連儂及贊拿斯等。

羅比堅尼（左）在2009年曾訪港。（香港足總）

南華由李海強射入12碼領先，戰至52分鐘陳肇麒更把握熱刺擲界外球失誤，於左路離門逾30碼窩利抽射，皮球笠死熱刺門將高美斯入網，助南華以2：0氣走熱刺。

陳肇麒憑此世界波一球成名，入球獲多間外國媒體報導，更令時任熱刺主帥哈利列納留下印象，最終遠赴英國白鹿徑試腳。「陳七」在熱刺期間曾助球隊出戰友賽，與柏夫里約真高合組鋒線。結果他因香港隊殺入東亞運決賽而提前回港，並以入球助港隊擊敗日本隊奪得金牌，創下歷史。

重溫熱刺2013年鬥南華精彩圖輯（按圖放大）

現已從熱刺外借至紐卡素的丹尼路斯，2013年跟南華外援迪亞高交手。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

熱刺及後再於2013年訪港，出席英超亞洲盃，成功報卻4年前一敗南華之仇，以6:０大勝對方奪得季軍。熱刺於2017年再獲傑志邀請來港友賽，當家射手哈利卡尼、基斯甸艾歷臣、迪利阿里及維頓漢等都有隨隊。

熱刺訪港時出席多項文化活動，包括於碼頭旁耍太極。（資料圖片）

熱刺韓國籍球星孫興慜，在港極受歡迎。（資料圖片／梁鵬威攝）

不過熱刺陣中最受香港球迷歡迎的球員，卻是韓國前鋒孫興慜，在這位Oppa貢獻1個入球下，熱刺以4：1輕取有盧卡斯破蛋的傑志。

孫興慜入球助熱刺大破傑志，即睇當日圖輯（按圖放大）

+ 13 + 12 + 11

車路士（2011年）

於2009至2010年度問鼎英超冠軍的車路士，在2011年曾來港參加英超亞洲盃。

藍戰士當年以超強陣容出賽，包括前鋒杜奧巴、費蘭度托利斯、安歷卡、中場林柏特、艾殊利高爾、泰利及門神施治。

杜奧巴，很想去捕捉他。（香港足總）

車路士在首場以4：0大破傑志，及後於決賽再擊敗阿士東維拉奪冠。